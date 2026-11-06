Gonzalo Pineda destacó la recuperación anímica de Santos Laguna y el trabajo de Renato Paiva

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Gonzalo Pineda, director deportivo de Santos Laguna, habló sobre el momento que atraviesa el conjunto lagunero, la recuperación anímica que ha tenido el equipo y las aspiraciones de cara al cierre del torneo, donde el objetivo es conseguir un boleto a la liguilla.

La clave para superar la complicada situación que vivieron

El directivo destacó el trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico para superar la complicada situación que vivieron anteriormente, tanto en lo futbolístico como en lo mental, y consideró que la posición que actualmente ocupa Santos en la tabla es consecuencia de ese esfuerzo.

“Sí, pero yo creo que es algo que ya han ganado los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo; creo que han hecho un gran trabajo. No era fácil levantarnos de la situación en la que estábamos a nivel mental, anímico, no era fácil y creo que el equipo lo ha hecho muy bien y hoy justamente estamos donde estamos en la tabla.”

Pineda reconoció que el equipo está frente a la parte más importante del campeonato y aseguró que, aunque la campaña ya representa un avance importante tomando en cuenta el punto de partida, no están conformes con lo conseguido hasta ahora y buscarán mantenerse en la pelea por la clasificación.

“Creo que viene la mejor parte de este cierre; yo creo que el equipo tiene que mostrar esa ambición por querer estar en liguilla. Hasta hoy, me parece que se va a acabar el torneo, sería un buen torneo para Santos, sobre todo tomando en cuenta de dónde venimos, pero no queremos quedarnos acá.”

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Santos Laguna: Evolución y Madurez

Asimismo, resaltó la evolución y madurez que ha mostrado Renato en su trabajo al frente del equipo, cualidades que, desde su perspectiva, han permitido que Santos llegue fortalecido a las últimas jornadas, con la ilusión de disputar la fase final.

“Renato ha hecho un gran trabajo a nivel de madurez, tomar las malas y las buenas con la misma objetividad y creo que el equipo llega muy maduro este cierre de torneo y por supuesto, con muchas ganas de poder estar en la liguilla.”

Finalmente, el director deportivo explicó que la confianza en Renato siempre estuvo presente dentro de la institución, pues el trabajo cotidiano y el rumbo que mostraba el equipo respaldaban la decisión de mantenerlo en el proyecto.

“Mira, la palabra paciencia resulta en forma hasta un poquito agresiva, como si Renato hubiera hecho algunas cosas mal, y hay que tener realmente el día a día. A nosotros nos decía que íbamos por buen camino. El día día nos mostraba que Renato era el entrenador indicado, estábamos convencidos de ello.”