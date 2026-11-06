El presidente de Santos Laguna anticipó una importante presencia de aficionados verdiblancos en el Estadio Banorte para el duelo de la Jornada 16

Santos Laguna, previo a su enfrentamiento contra Atlante, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, Aleco Irarragorri, presidente del conjunto lagunero, lanzó un mensaje en redes sociales con el que anticipó una posible fiesta verdiblanca en el Estadio Banorte.

A través de su cuenta de X, el directivo publicó: “Mañana pintamos de verde el Banorte. No es invasión, es pintar de esperanza el estadio”. El mensaje estuvo acompañado de una ilustración de un gigante que encabeza a una legión de aficionados santistas, en una referencia a la movilización que prepara la afición para acompañar a su equipo en la capital.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Atlante vs Santos Laguna: canales y horario del partido de la Liga MX

¿Cómo será la movilización de los aficionados de Santos Laguna?

La iniciativa de llevar a miles de seguidores de Santos al inmueble capitalino surgió de los propios aficionados, quienes plantearon reunir hasta 80 mil santistas en el Coloso de Santa Úrsula. La propuesta recibió el respaldo de Aleco Irarragorri, quien pidió estar atentos a las novedades y destacó la importancia de respetar la casa del conjunto azulgrana.

Además, Santos Laguna y su patrocinador Ómnibus de México impulsaron una dinámica para facilitar el traslado de los seguidores desde La Comarca Lagunera. La iniciativa contempla descuentos en viajes redondos para quienes quieran acompañar al equipo en la Ciudad de México.

Francisco Villalba y Diego González, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Pachuca | IMAGO7

Santos busca acercarse a la Liguilla ante Atlante

Antes de disputar la Jornada 16, Santos ocupa el octavo lugar de la clasificación con 22 puntos, luego de vencer 1-0 a Necaxa en su último encuentro, después de perder su racha de 6 partidos consecutivos con victoria ante Xolos.

Santos en su triunfo sobre Necaxa | IMAGO7