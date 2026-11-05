El Apertura 2026 entrará en una de sus fases definitivas en la Jornada 16

Atlante recibirá a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium, en un duelo donde los Guerreros buscarán dar un paso importante hacia la clasificación.

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El conjunto de la Comarca Lagunera llegará al compromiso ubicado en la octava posición de la tabla general con 22 unidades, mientras que los Potros de Hierro se encuentran en el decimosexto lugar con apenas 14 puntos. La diferencia de ocho unidades entre ambos equipos refleja los distintos escenarios que enfrentan en la recta final del campeonato.

Para Santos Laguna, el enfrentamiento representa una oportunidad de fortalecer su posición en la clasificación después de conseguir una victoria frente a Necaxa en su último compromiso. Por su parte, Atlante buscará aprovechar su condición de local para mejorar sus números, luego de quedarse sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

Jugadores de Atlante en celebración en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo llegan Atlante y Santos Laguna a la Jornada 16?

Santos Laguna acumula 22 puntos después de 15 jornadas disputadas, números que lo mantienen en la octava posición de la clasificación general. Los Guerreros buscarán conseguir una nueva victoria para evitar que sus perseguidores comprometan su lugar en la fase final del Apertura 2026.

El conjunto lagunero también cuenta con antecedentes favorables frente a los Potros de Hierro. En 42 enfrentamientos oficiales, Santos registra 23 victorias, mientras que Atlante suma 12 triunfos y siete empates. Además, los Guerreros acumulan una racha de 11 victorias consecutivas ante el conjunto azulgrana.

Santos Laguna en festejo de gol | IMAGO7

Por su parte, Atlante atraviesa un torneo complicado, con apenas 14 unidades y un registro de tres victorias y siete derrotas. El conjunto capitalino se encuentra en la decimosexta posición, por lo que buscará aprovechar sus últimos compromisos para mejorar su desempeño y despedirse del campeonato con resultados positivos.

Uno de los jugadores a seguir será Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna, quien buscará mantener su ritmo goleador y contribuir al ataque de los Guerreros. El conjunto visitante intentará aprovechar su buen historial frente a los azulgranas para conseguir tres puntos importantes en sus aspiraciones de clasificación.

Jhoan Julio marca de penal ante Chivas para marcar el 4 a 2 y acercar al Atlante | MESXPORT

¿A qué hora y dónde ver Atlante vs Santos Laguna?