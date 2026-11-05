En la Jornada 16 del Apertura 2026, los Xolos buscarán permanecer en puestos de Liguilla

Necaxa recibirá a Xolos de Tijuana este viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de FOX One y FOX+, en un duelo donde ambos equipos llegan con objetivos diferentes para el cierre de la fase regular.

El conjunto de Aguascalientes llegará al compromiso ubicado en la decimoséptima posición de la tabla general con apenas 10 unidades, mientras que los fronterizos se encuentran en el sexto lugar con 22 puntos. La diferencia de 12 unidades entre ambos equipos refleja el desempeño que han tenido durante las primeras 15 jornadas del campeonato.

Para los Rayos, el enfrentamiento representa una oportunidad de mejorar su posición y abandonar los últimos lugares de la clasificación. Por su parte, Tijuana buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse entre los seis primeros puestos, con la intención de asegurar su presencia directa en la Liguilla.

Juan Valencia, protagonista de la bochornosa falla de la Jornada 15 en el Santos Laguna vs Necaxa | Imago7

¿Cómo llegan Necaxa y Tijuana a la Jornada 16?

Necaxa acumula dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas después de 15 encuentros disputados. El equipo registra 16 goles a favor y 28 en contra, para una diferencia de -12, números que lo mantienen en la parte baja de la clasificación general.

Los hidrocálidos buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir su tercera victoria del campeonato. Con solamente dos jornadas restantes en la fase regular, el conjunto rojiblanco intentará mejorar sus registros y cerrar el Apertura 2026 con resultados positivos.

Tijuana y Monterrey enfrentándose en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Xolos de Tijuana atraviesa un mejor momento en la clasificación, con cinco triunfos, siete empates y tres derrotas. El conjunto fronterizo registra 25 anotaciones a favor y 21 en contra, por lo que tiene una diferencia de goleo de +4, cifras que lo mantienen dentro de los primeros seis lugares del torneo.

El equipo tijuanense llegará a Aguascalientes con la intención de conseguir su sexta victoria del campeonato y fortalecer su posición de cara a la fase final. Una victoria ante Necaxa le permitiría alcanzar las 25 unidades y dar un paso importante en sus aspiraciones de clasificación directa.

Santos vs Necaxa Apertura 2026 | IMAGO7

¿A qué hora y dónde ver Necaxa vs Tijuana?