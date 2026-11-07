“Con Luis (Malagón) no hablé mucho sobre esto. Creo que hemos compartido muchos momentos en Selección y siempre ha sido su ilusión estar. Les transmitía mucho lo del Mundial y después de tantos meses, está de nuevo con nosotros y recuerda su nivel. Es paso a paso volver a las canchas y estar en su mejor nivel. Para mí, es un arquero de Selección, tengo la certeza de que tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. Nos daría gusto tenerlo en Selección”, finalizó.