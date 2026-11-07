Ya les llegará su convocatoria. Este jueves, Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer su lista para la Nations League. El ‘Kaiser’ llamó a cuatro jugadores del América, aunque destacaron las ausencias de Henry Martín y Luis Ángel Malagón.
Esta es la razón por la que Henry Martín no fue convocado a la Selección, revelan al interior del Tri
Israel Reyes, uno de los convocados junto a Kevin Álvarez, Isaías Violante y Erick Sánchez, habló sobre la situación de sus compañeros y se mostró convencido de que ambos volverán a recibir un llamado al Tricolor si mantienen su nivel.
Sobre su capitán, ‘La Bomba’, el defensor aseguró que atraviesa un gran momento y considera que, si continúa con ese rendimiento, su convocatoria llegará pronto. Sin embargo, también reveló que el principal objetivo del delantero es conquistar otro título con las Águilas.
Ha estado increíble Henry (Martín) este torneo. Se ha recuperado de momentos difíciles donde no estuvo con nosotros acá. Si sigue haciendo las cosas así, va a llegar esa convocatoria. Es cuestión de gustos, de la idea de cada entrenador, cómo te sirva en el plan de juego y las ideas que tiene en el vestidor. Él tiene que estar tranquilo del gran trabajo que está haciendo con nosotros de nuevo. Él está aquí para ser campeón, levantar títulos”, expresó.
En cuanto a Luis Ángel Malagón, Reyes fue contundente al señalar que lo considera un arquero de Selección y está convencido de que tendrá una nueva oportunidad con México, aunque primero deberá recuperar su mejor versión en las canchas.
“Con Luis (Malagón) no hablé mucho sobre esto. Creo que hemos compartido muchos momentos en Selección y siempre ha sido su ilusión estar. Les transmitía mucho lo del Mundial y después de tantos meses, está de nuevo con nosotros y recuerda su nivel. Es paso a paso volver a las canchas y estar en su mejor nivel. Para mí, es un arquero de Selección, tengo la certeza de que tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. Nos daría gusto tenerlo en Selección”, finalizó.