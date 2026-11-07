El jugador habló en conferencia de prensa previo al Pumas vs América

Con sed de venganza. En conferencia de prensa, Israel Reyes, mediocampista del América, aseguró que se quedó con ganas de disputar los Cuartos de Final ante Pumas el torneo pasado, por lo que este sábado vivirá el Clásico Capitalino como una especie de revancha, tanto para él como para algunos de sus compañeros, entre ellos Henry Martín.

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¿Qué dijo Israel Reyes?

“Queremos ganarlo. Me acuerdo que todos estaban con la ilusión de estar peleando las finales. Me quedé con ganas de haberlos enfrentado y, hablando con Henry, sí tiene ganas de volver allá y plantarnos. Queremos estar en lo más alto con tranquilidad”, señaló el seleccionado nacional, quien se perdió aquella serie por estar concentrado de cara al Mundial.

Brian Rodríguez e Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7

A diferencia de su director técnico, Guillermo Almada, quien le restó importancia a estos encuentros al señalar que lo único importante en América es levantar títulos, Reyes confesó que, desde su llegada a Coapa, una de las primeras cosas que le enseñaron fue que los Clásicos se tienen que ganar.

“Los Clásicos es lo que te plantean como algo importante, no es negociable perder ni empatar. Lo sabemos, en esta era con Guillermo (Almada) queremos ganar un Clásico, irnos tranquilos en las últimas jornadas del torneo. Existe una rivalidad fuerte entre nosotros, lo vivimos emocional también. Ganar esos partidos es algo de ley y esperemos que así sea”, sentenció.

Este sábado, las Águilas visitarán Ciudad Universitaria en busca de su primera victoria en un Clásico bajo el mando de Guillermo Almada. Sin embargo, tendrán tres ausencias importantes: Raphael Veiga y Brian Rodríguez, ambos por lesión, y Santiago Bueno, quien deberá cumplir una suspensión.

Guillermo Almada, entrenador del América, en partido ante Toluca | MEXSPORT

Israel Reyes lamenta la baja de Brian Rodríguez

Precisamente sobre la baja del ‘Rayito’, Israel Reyes reconoció que se trata de una ausencia sensible para el equipo, aunque manifestó su confianza en que Óscar Perea pueda responder si recibe la oportunidad de ocupar su lugar.

“Brian se ha convertido en alguien importantísimo, alguien que marca diferencia y lo sabemos todos, hace mucho la diferencia dentro del campo. Creo y confío bastante en Óscar (Perea), que lo ha hecho muy bien. La directiva trajo muchos refuerzos por eso mismo, para volver a levantar un título. Sé que extrañaremos a Brian, pero Óscar hará muy bien las cosas si le toca jugar”, finalizó.