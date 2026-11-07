El duelo de la Jornada 16 de la Liga MX tuvo que ser suspendido en cuatro ocasiones por falta de luz

¡Parece que el Libertad Financiera está viviendo un déjà vu! El partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, comenzó a tener un protagonista inesperado: los apagones eléctricos. Y es que, antes de llegar a los 33 minutos de juego, las luces de una de las zonas laterales del estadio se apagaron en tres ocasiones.

La situación no pasó desapercibida, pues inmediatamente trajo a la memoria un episodio que ya vivieron ambos equipos en el mismo escenario, durante la fecha 14 del Clausura 2024.

Atlético San Luis vs Juárez, Apertura 2026 | IMAGO7

En aquella ocasión, el encuentro transcurría con normalidad hasta que, al minuto 72, el VAR intervino en una jugada y, de manera repentina, se apagaron las luces del Libertad Financiera, debido a un corto circuito en uno de los transformadores de la colonia Valle Dorado, y a pesar de que se intentó utilizar la planta de luz del inmueble, esta no soportó la intensidad eléctrica por lo que no se pudo recuperar la iluminación, situación que obligó al comisario y al árbitro a suspender el partido y reanudarlo hasta el día siguiente, lunes a las 10 am.

Ahora, poco más de dos años después, Atlético de San Luis y Juárez vuelven a encontrarse con el mismo problema en la casa potosina. Así, este enfrentamiento se convierte en la segunda ocasión en que una falla en el sistema de iluminación del estadio afecta un partido entre ambos clubes.

Pero los apagones no solamente ponen en tensión el desarrollo del encuentro, sino también lo que viene después. Para esta noche está programada la presentación del grupo argentino de cumbia Supermerk2, por lo que se espera que las fallas eléctricas no continúen. De acuerdo con reportes de Karen Peña.