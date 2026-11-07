El venezolano suma 56 goles con los Tuzos, muy cerca del líder Franco Jara con 83

Pachuca hizo oficial la renovación de contrato de Salomón Rondón hasta 2028. El venezolano actualmente es el líder de goleo del Apertura 2026 con 15 anotaciones y suma 56 como jugador de los Tuzos, acechando los 83 de Franco Jara.

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"¡El retorno del ‘Rey’ se prolonga hasta 2028! La Directiva del Club de Futbol Pachuca ha renovado por dos años más a nuestro delantero venezolano: Salomón Rondón, quien se ha consolidado como un referente del plantel hidalguense", destaca en primera instancia el comunicado del equipo desde su página oficial.

"No solo por su gran paso goleador, que lo tiene actualmente como líder de goleo de la Liga BBVA MX, sino por su demostración de liderazgo e identificación con los colores blanquiazules, por lo que buscará seguir conquistando éxitos individuales y colectivos en el ámbito nacional e internacional con el equipo de la ‘Cuna del Futbol Mexicano’, termina por catapultar.

Kenedy y Salomón Rondón celebrando la goleada ante Tigres | IMAGO7

El paso goleador de Salomón Rondón

A sus 37 años, el delantero venezolano atraviesa un momento extraordinario en la Liga MX y se ha convertido en el principal referente ofensivo de los Tuzos del Pachuca, en busca de un nuevo título de goleo.

El delantero suma 15 anotaciones y encabeza la clasificación de máximos artilleros del campeonato. Su doblete frente a los Tigres en la Jornada 16 le permitió incrementar su ventaja y confirmar que su regreso al futbol mexicano fue una decisión acertada, luego de su experiencia con el Real Oviedo de España.

Salomón Rondón, jugador del Pachuca, en festejo de gol | IMAGO7

El venezolano ya fue campeón de goleo en el Clausura 2024, cuando terminó con ocho anotaciones. Ahora, con 15 goles apunta a conquistar nuevamente el título de goleo en México.

Durante su primera etapa con los Tuzos, que se extendió hasta mediados de 2025, el atacante consiguió 36 goles en 70 partidos oficiales. De esa cifra, 25 anotaciones fueron en la Liga MX y 11 llegaron en competiciones internacionales.

Alan Mozo con Pachuca en celebración con Salomón Rondón | IMAGO 7

¿Ya está en el top ten de goleadores del Pachuca?