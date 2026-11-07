Pumas recibió a Atlético San Luis en la última jornada de la Fase Regular de la Liga Femenil y ganó su pase a la Fase Final con un marcador de 3-1 sobre las potosinas, ante 1807 aficionados como testigos.
Tras varios intentos por parte de las potosinas, las universitarias consiguieron un penal a su favor luego de una mano. Priscila Chinchilla cobró de manera satisfactoria y colocó la ventaja para las locales al minuto 14.
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La ventaja duró apenas dos minutos. Tras una falta en el área que provocó un penal a favor de San Luis, Enyerliannys Higuera se encargó del cobro. A pesar de la buena lectura de Wendy Toledo, las potosinas lograron el empate tras el remate de Higuera luego del primer tiro fallado.
Penales marcan el Pumas vs Atlético San Luis en el primer tiempo
Minutos después, Chinchilla sufrió un fuerte golpe en el tobillo dentro del área, acción que derivó en otro penal para las locales. Andrea Pereira cobró el segundo penal y colocó a las auriazules 2-1 en la pizarra antes de irse al descanso.
Al minuto 40, Mendoza sufrió un fuerte impacto con el balón, lo que no le permitió continuar con el encuentro durante 3 minutos.
Doblete de Priscila Chinchilla sella el triunfo de Pumas Femenil
En la segunda mitad, Chinchilla consiguió su doblete de la noche con un gol que aumentó la ventaja para las auriazules, colocando el marcador 3-1.
Con una segunda mitad completamente dominada por las universitarias, pero con falta de contundencia dentro de los tres palos, Pumas aseguró la victoria y su pase a la Fase Final del nuevo formato del circuito rosa.
Atlético San Luis Femenil se queda sin su primera Liguilla
Las potosinas perdieron el gran torneo que mostraron durante 13 jornadas, el cual las dejó a un paso de la clasificación al dejar ir los 3 puntos de la noche. Se quedaron con 19 unidades y fueron desplazadas al quinto lugar del grupo tras la dramática victoria de Pachuca ante Puebla por 4-3.