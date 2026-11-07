Pumas vence a Atlético San Luis y consigue su pase a la Fase Final de la Liga Femenil

Jugadores de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Las universitarias amarran su boleto a la Liguilla

Pumas recibió a Atlético San Luis en la última jornada de la Fase Regular de la Liga Femenil y ganó su pase a la Fase Final con un marcador de 3-1 sobre las potosinas, ante 1807 aficionados como testigos.

Tras varios intentos por parte de las potosinas, las universitarias consiguieron un penal a su favor luego de una mano. Priscila Chinchilla cobró de manera satisfactoria y colocó la ventaja para las locales al minuto 14.

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La ventaja duró apenas dos minutos. Tras una falta en el área que provocó un penal a favor de San Luis, Enyerliannys Higuera se encargó del cobro. A pesar de la buena lectura de Wendy Toledo, las potosinas lograron el empate tras el remate de Higuera luego del primer tiro fallado.

Montserrat Hernández y Elaily Hernández-Repreza en el Pumas vs San Luis| IMAGO7

Penales marcan el Pumas vs Atlético San Luis en el primer tiempo

Minutos después, Chinchilla sufrió un fuerte golpe en el tobillo dentro del área, acción que derivó en otro penal para las locales. Andrea Pereira cobró el segundo penal y colocó a las auriazules 2-1 en la pizarra antes de irse al descanso.

Al minuto 40, Mendoza sufrió un fuerte impacto con el balón, lo que no le permitió continuar con el encuentro durante 3 minutos.

Cristina Torres y Daniela Delgado en el Pumas vs San Luis | IMAGO7

Doblete de Priscila Chinchilla sella el triunfo de Pumas Femenil

En la segunda mitad, Chinchilla consiguió su doblete de la noche con un gol que aumentó la ventaja para las auriazules, colocando el marcador 3-1.

Con una segunda mitad completamente dominada por las universitarias, pero con falta de contundencia dentro de los tres palos, Pumas aseguró la victoria y su pase a la Fase Final del nuevo formato del circuito rosa.

Amina Omowunmi Bello y Ana Mendoza en el Pumas vs San Luis | IMAGO7

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