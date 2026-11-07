Charlyn Corral, la Mejor Delantera del Año, mete a Pachuca a la Liguilla de la Liga Femenil

La jugadora mexicana contribuyó con un doblete para la victoria 4-3 sobre Puebla

Las Tuzas del Pachuca se metieron a la Liguilla del Apertura 2026 gracias a un triunfo exhausto sobre el Puebla con un 4-3 final. Sin embargo, la protagonista fue Charlyn Corral, la flamante ganadora del premio a la Mejor Delantera del Año, colaborando con un doblete.

La mexicana apareció en el minuto 26 y después al 31 para poner el 4-1 momentáneo en el Estadio Hidalgo; pero, en la parte complementaria la visita le puso nerviosísimo al juego para terminar muy cerca del empate.

Con el resultado los de la bella airosa se adjudicaron el último boleto, a la Fase Final del Apertura 2026, avanzando desde el cuarto puesto del Grupo B con 19 unidades con los mismos puntos que San Luis (5to) pero con mejor diferencia de goles.

Charlyn Corral en el Pachuca vs Puebla | IMAGO7

Charlyn Corral queda inmortalizada en Pachuca

A través de redes sociales el conjunto femenil dio a conocer el homenaje a Charlyn Corral en el Estadio Hidalgo: "A partir de ahora quedarás inmortalizada en el túnel del tiempo del Huracán @charlyncorral."

"Ahí, como un ejemplo total para los y las futbolistas de Pachuca antes de salir al terreno de juego", termina catapultando el posteo en Instagram con el mural de la futbolista y su premio.

Charlyn Corral, delantera mexicana del Pachuca | MEXSPORT

¿Por qué fue la mejor delantera de 2026?

Charlyn Corral se quedó con el premio a la Mejor Delantera del Año. La delantera se adjudicó este premio, gracias a sus 49 goles en 49 partidos y, aunque pocos la reconocían, terminó compartiendo momentos con figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé y Alexia Putellas.

Los números la colocaban entre las grandes candidatas a ser reconocida como la mejor delantera de 2026, aunque para muchos de los presentes todavía era una desconocida, pero para los mexicanos no tanto.

Y respecto a la premiación en Londres, la propia Corral destacó lo sucedido: “Llegué a la gala sin que nadie me pelara y esa es la realidad. No pasa nada, yo estoy acostumbrada a eso, muchas veces a estar por detrás, a la sombra. Pero mientras tú no olvides quién eres, vas a brillar con luz propia”.