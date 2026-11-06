Previo al inicio del juego Viridiana Salazar, jugadora de Chivas, recibió un pequeño homenaje por sus 300 juegos como Rojiblanca:
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Chivas vs América EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 18:39 - 6 de noviembre de 2026
El Rebaño y las Superestrellas se miden en el juego más atractivo de la última Jornada
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¡Listas las alineaciones de ambos equipos!
¡Llegan las protagonistas al estadio de Chivas!
Con una sola jornada por jugarse, algunos equipos necesitan algunos resultados para meterse a la Liguilla del Apertura 2026, no te pierdas ni un detalle:
https://www.record.com.mx/historia/que-necesitan-los-equipos-para-clasificar-a-liguilla-a-falta-de-una-jornada-en-la-liga-mx-femenil-2026110505302656516
No te pierdas ni un detalle sobre el Clásico Nacional de la Liga Femenil y toda su cobertura:
https://www.record.com.mx/futbol/partido/cd-guadalajara-chivas-cf-america-11289395/cobertura-en-vivo
El Clásico Nacional llega en una nueva edición de la Liga Femenil, desde la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.
¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!