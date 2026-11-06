Chivas vs América EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

Con una sola jornada por jugarse, algunos equipos necesitan algunos resultados para meterse a la Liguilla del Apertura 2026, no te pierdas ni un detalle:

https://www.record.com.mx/historia/que-necesitan-los-equipos-para-clasificar-a-liguilla-a-falta-de-una-jornada-en-la-liga-mx-femenil-2026110505302656516

