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Sigue al CD Guadalajara Chivas vs CF America en vivo

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Chivas vs América EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

Chivas vs América EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
17:05 - 6 de noviembre de 2026

Actualizado a 18:39 - 6 de noviembre de 2026

El Rebaño y las Superestrellas se miden en el juego más atractivo de la última Jornada

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Previo al inicio del juego Viridiana Salazar, jugadora de Chivas, recibió un pequeño homenaje por sus 300 juegos como Rojiblanca:

¡Listas las alineaciones de ambos equipos!

América Femenil | IMAGO7
América Femenil | IMAGO7

¡Llegan las protagonistas al estadio de Chivas!

¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!