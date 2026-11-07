Así fue la polémica arbitral en el Chivas vs América de la Liga Femenil

Alicia Cervantes tras anotar ante América en el Apertura 2026 | IMAGO7 | Alicia Cervantes tras anotar ante América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Un penal a favor de las locales desató el cuestionamiento en el Estadio Akron

La polémica se hizo presente durante el Clásico Nacional de la Liga Femenil entre Chivas y América en la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2026. Una pena máxima a favor de las locales desató la polémica debido a su falta de argumentos para su señalamiento.

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Corrían los últimos minutos del partido cuando Priscila Eritzel Pérez Borja señaló una falta de Sofía Ramos sobre Gabriela Fernández en el área; sin embargo, en las tomas todo indica que no hubo un contacto firme sobre la delantera de Chivas.

"Ridículo. Es normal que pasen estos HORRORES arbitrales como este penal que marcaron en el @ChivasFemenil vs @AmericaFemenil, sin una capacitación correcta seguirán viéndose decisiones como esta", destacó Fernando "El Cantante" Guerrero.

Finalmente, las locales le pusieron número a la casa a través de Alicia Cervantes, quien fue la encargada de ejecutar desde los once pasos tras una polémica jugada por parte del arbitraje.

¿Cómo fue el marcador final?

América se quedó el Clásico Nacional después de imponerse con un 1-3 contundente para quedarse en lo más alto del Grupo B, esto rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 donde una vez más llegan como contendientes al título.

Gabriela García abrió el marcador luego de aprovechar un servicio de Nancy Antonio para imponerse por arriba y conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes defendidas por Blanca Félix.

Gol de Gabriela García con América Femenil vs Chivas | IMAGO7

Para la segunda parte, aparecería Alexa Soto dentro del área chica de Chivas para colocar el 2-0 parcial en el Akron. Al minuto 59, en un contragolpe letal, Montserrat Saldívar asistió a Scarlett Camberos, quien definió para firmar el contundente marcador.

Apareció la 'Temoseñal'

Dicha anotación se llevó los reflectores, debido a que imitó la famosa celebración, del ídolo del América, Cuauhtémoc Blanco con la famosa 'Temoseñal' ahora en la Liga Femenil.