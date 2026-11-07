La jugadora de las Azulcremas hizo la famosa 'Temoseñal' en la Liga Femenil

Las Águilas del América se impusieron 3-1 a las Chivas en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Sin embargo, la verdadera protagonista fue Scarlett Camberos que hizo la famosa 'Temoseñal' de Cuauhtémoc Blanco.

La atacante marcó el 0-3 momentáneo en el Akron y su celebración cautivó debido a que imitó la famosa celebración del ídolo del América, exjugador que realizó esa pose en diversos partidos a lo largo de su carrera.

La anotación cayó en el minuto 59, en un contragolpe letal, Montserrat Saldívar asistió a Scarlett Camberos, quien definió para firmar el contundente marcador para encaminar al triunfo.

Scarlett Camberos tras anotar con América en vs Chivas en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cómo surgió la 'Temoseñal'?

En una entrevista, en su momento, Germán Villa contó a RÉCORD el origen de dicha celebración: "El festejo nació cuando estábamos en una concentración viendo un partido del Atlético de Madrid, dijimos que si anotaba gol Cuauhtémoc festejaríamos.

"Estuvimos pensando el festejo y en eso anota gol Kiko Narváez, delantero del Atlético, y festeja con un movimiento de brazos y yo le dije que ahí estaba el festejo que buscábamos; ahí fue donde nació", explicó.

Cuauhtémoc Blanco en la presentación como precandidato | ESPECIAL

¿Cómo fue el partido?

El primero llegaría con un servicio de Nancy Antonio a Gabriela García, quien aprovechó para imponerse por arriba y conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes defendidas por Félix.

Con la ventaja mínima las Azulcremas se irán al descanso. Para la segunda parte, aparecería Alexa Soto dentro del área chica de Chivas para colocar el 2-0 parcial en el Akron. Después llegaría Camberos para el 0-3.

Y finalmente, las locales le pusieron número a la casa a través de Alicia Cervantes, quien fue la encargada de ejecutar desde los once pasos tras una polémica jugada.