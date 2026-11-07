Las Águilas invertirán su localía ante Toluca para abrir la serie en casa a media semana

El América Femenil tendrá un regreso especial a casa para el arranque de la Fiesta Grande, aunque con un ajuste obligado en su calendario. A través de un comunicado oficial, la institución azulcrema informó que invertirá el orden de sus localías frente a Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2026, por lo que las Águilas disputarán el partido de ida en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) a media semana y cerrarán la eliminatoria como visitantes en territorio mexiquense.

Esta modificación en la primera fase de la Liguilla responde directamente a la falta de disponibilidad del Coloso de Santa Úrsula para el fin de semana, derivada de compromisos previamente establecidos entre el inmueble y la NFL antes de que la Liga Femenil publicara el calendario oficial del certamen.

Así llega el América Femenil tras cerrar como líder y el comunicado del club

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa finalizó la fase regular como líder del Grupo B con 37 puntos y una contundente diferencia de goles de +50, mientras que el cuadro escarlata avanzó como cuarto lugar del Grupo A con 27 unidades. Pese a perder el privilegio de cerrar la llave en casa, la directiva azulcrema agradeció la apertura tanto de la liga como del club choricero para concretar el ajuste, anunciando además que habrá precios reducidos en los boletos para agradecer el respaldo de su afición tras un año histórico en el que conquistaron el triplete (Liga Femenil, Concacaf W y Campeón de Campeonas).

América vs Tigres Femenil en el Estadio Banorte| Imago7

La Gran Final de la Liga Femenil podría chocar con el concierto de Ricardo Arjona

Más allá del movimiento en los Cuartos de Final, la agenda de eventos del Estadio Banorte vuelve a encender las alarmas de cara a la definición por el título. De acuerdo con el calendario oficial del Apertura 2026, la final esta pactada para jugarse del 16 al 20 de diciembre de 2026, fecha en la que el recinto tiene programada la presentación de Ricardo Arjona con su gira "Lo que el Seco no dijo" a las 21:00 horas (además de una fecha previa el 19 de diciembre).

América Femenil aplasta 10-0 a Cruz Azul | IMAGO7