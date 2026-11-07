¿Cómo queda la Liguilla de la Liga Femenil? Definidos los cruces de Cuartos de Final del Apertura 2026

Tras una dramática Jornada 14, quedaron listas las llaves de la Fase Final

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil llegó a su fin con una dramática Jornada 14 que movió drásticamente las posiciones y definió a las últimas clasificadas del sector B. Con el cierre de actividades, quedaron listos los enfrentamientos de Cuartos de Final de la Fiesta Grande: América vs Toluca, Rayadas vs Pachuca, Chivas vs FC Juárez y Tigres vs Pumas.

Bajo el nuevo formato del circuito rosa estrenado en este certamen —el cual dividió la competencia en dos sectores—, los cruces de la primera ronda de la Fase Final se determinan cruzando los puestos de ambos grupos: el primer lugar del Grupo A enfrenta al cuarto del Grupo B, el líder del Grupo B choca contra el cuarto del Grupo A, mientras que los segundos lugares se miden ante los terceros del sector contrario.

Scarlett Camberos tras anotar con América en vs Chivas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Así se definieron los líderes y clasificados en el Grupo A y Grupo B

En el Grupo A, la pelea por la cima se resolvió hasta el último suspiro. Rayadas de Monterrey se consolidó como líder general del sector al alcanzar las 37 unidades tras conseguir un agonizante triunfo de último minuto por 2-1 en su visita a FC Juárez. Con este resultado, las albiazules aseguraron el primer puesto por encima de Tigres, que finalizó segundo con 35 puntos luego de golear 4-0 al Atlante. Por su parte, FC Juárez (30 puntos) y Toluca (27 puntos) mantuvieron sin cambios la tercera y cuarta posición, respectivamente.

En el Grupo B, las Águilas del América confirmaron su dominio absoluto al llegar a 37 puntos, presumiendo una ofensiva de 63 goles a favor y apenas 13 en contra tras imponerse 3-1 a Chivas en el Clásico Nacional. A pesar del descalabro en casa, el Guadalajara aseguró el subliderato con 30 unidades. Mientras tanto, Pumas se adueñó del tercer peldaño al llegar a 20 puntos, citándose en la Liguilla ante unas Amazonas que ya las vencieron 3-1 durante la Jornada 10.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Dramático cierre: Atlético de San Luis queda eliminado de último momento

La mayor sacudida de la jornada ocurrió en la lucha por los últimos boletos del Grupo B. El Atlético de San Luis llegaba con ventaja en el tercer puesto, pero su derrota por 3-1 frente a Pumas resultó fatal para sus aspiraciones.

Esa caída fue aprovechada por las Tuzas del Pachuca, quienes vencieron 4-3 al Puebla para alcanzar las 19 unidades. Aunque potosinas e hidalguenses empataron en puntos, la diferencia de goles inclinó la balanza a favor de Pachuca (+9 contra el -4 de San Luis), arrebatándoles el cuarto sitio y dejando al conjunto potosino eliminado en el quinto escalón de último momento.

Charlyn Corral en el Pachuca vs Puebla | IMAGO7

Cruces oficiales de Cuartos de Final (Apertura 2026 - Liga Femenil)

América (1° Grupo B) vs Toluca (4° Grupo A)

Rayadas (1° Grupo A) vs Pachuca (4° Grupo B)

Chivas (2° Grupo B) vs FC Juárez (3° Grupo A)

Tigres (2° Grupo A) vs Pumas (3° Grupo B)