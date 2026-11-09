El reguetonero decidió salir del programa durante su primer día de encierro. Entre lágrimas, habló de ansiedad

La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ tuvo una salida inesperada durante sus primeras horas: Dani Flow abandonó el reality después de manifestar que no se sentía cómodo con el encierro. El cantante se apartó de sus compañeros, habló con el público desde los vestidores y finalmente anunció que dejaría la competencia.

Durante su despedida, el reguetonero agradeció a HotSpanish por haberle dado la oportunidad de participar en el proyecto y reconoció que se sentía mal por retirarse tan pronto. También explicó que su intención al entrar al programa era hablar sobre algunas polémicas de su pasado y ofrecer su versión de lo ocurrido.

El reguetonero explicó entre lágrimas que no se sentía cómodo dentro del reality./especial

¿Por qué Dani Flow salió de ‘La Mansión VIP’?

En su mensaje, el cantante relacionó su decisión con el aislamiento y el encierro que experimentaba desde antes del inicio del reality. Cabe recordar que los participantes permanecieron algunos días en un hotel antes de comenzar formalmente la convivencia el domingo 8 de noviembre. Dani Flow mencionó la ansiedad al explicar su estado emocional, aunque no aseguró tener un diagnóstico. “No sé si decir que tengo ansiedad, no sé, solo me siento ofuscado”, expresó durante su despedida.

También el cantente reconoció que necesitaba estar con su familia y que no quería justificar su salida. Entre lágrimas, dijo: “Sé que me veo súper mal ahorita abandonando el proyecto en el que creyeron en mí, espero poder componer esto en algún momento”.

Antes de retirarse, ofreció disculpas a las personas que pudo haber ofendido por algunas de sus acciones y agradeció a quienes todavía confiaban en él. Después se acercó a sus compañeros para comunicarles que dejaría el programa.

¿Qué dijeron los fans sobre la salida de Dani Flow? La decisión sorprendió a los seguidores del programa. En redes sociales, algunos usuarios criticaron que el cantante abandonara la competencia durante su primer día, mientras que otros mostraron empatía por el momento emocional que atravesaba.

Entre los comentarios hubo quienes señalaron que no había durado ni un día en el reality, mientras otros destacaron que quizá intentó participar sin saber cómo reaccionaría ante el encierro. También circularon comentarios sobre sus próximos compromisos musicales, entre ellos un concierto programado para el 13 de noviembre en Campeche.