Mamá de Poncho de Nigris entra a La Mansión VIP: ¿quiénes son los participantes?

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, fue confirmada como la séptima participante de La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish. / @leticiagdenigris

La madre del influencer fue anunciada como la séptima participante del reality, que reunirá a distintas figuras de internet en una nueva temporada

La familia De Nigris llegará a La Mansión VIP. Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, fue confirmada como la séptima participante de la segunda temporada del reality creado por el influencer HotSpanish. La noticia fue anunciada el 2 de noviembre, a través de las redes sociales del programa, donde se dio a conocer que la conocida como Doña Alegría formará parte de la competencia.

Con su incorporación, la madre del regiomontano se prepara para una nueva experiencia frente a las cámaras, en la que convivirá con otros creadores de contenido y personalidades del entretenimiento.

¿Quién es Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris?

Leticia Guajardo es conocida por ser la madre de Poncho de Nigris, influencer y conductor mexicano que ha participado en distintos realities, entre ellos La Casa de los Famosos México.

Ahora, su participación en La Mansión VIP representa una oportunidad para que el público conozca más de su personalidad y de cómo se desenvuelve en un formato de convivencia.

Doña Alegría se prepara para convivir con influencers y figuras del entretenimiento en la segunda temporada de La Mansión VIP. / Especial

¿Cuándo inicia La Mansión VIP 2?

La segunda temporada de La Mansión VIP está programada para comenzar el próximo 8 de noviembre de 2026.

El reality es producido por HotSpanish y reúne a distintas figuras de internet que deberán convivir bajo el mismo techo, mientras enfrentan retos y dinámicas que pondrán a prueba sus relaciones.

Con la llegada de Leticia Guajardo, el programa suma a una participante que ya cuenta con una historia mediática propia y que podría generar momentos de interés durante la competencia.

La expectativa ahora está puesta en cómo será su convivencia con los demás habitantes y si su participación dará lugar a nuevas polémicas o momentos que se viralicen en redes sociales.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Mansión VIP 2?

La segunda temporada de La Mansión VIP reunirá a 16 personalidades del entretenimiento y las redes sociales. Hasta el momento, HotSpanish ha confirmado a siete participantes, entre ellos Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris.

Estos son los famosos que ya tienen un lugar en el reality: Karely Ruiz: modelo e influencer regiomontana, conocida por su contenido en redes sociales.

Itatí López: empresaria y creadora de contenido especializada en belleza y cosméticos.

Tony Aguirre: cantante y compositor sonorense de música regional mexicana.

João Ferreira: creador de contenido brasileño conocido por sus videos de humor, bailes y retos virales.

Edwin Mendoza: influencer regiomontano que ganó popularidad por sus videos de baile y comedia.

Paolita Suárez: integrante de Las Perdidas, grupo de creadoras de contenido que alcanzó popularidad junto a Wendy Guevara.

Leticia Guajardo, Doña Alegría: madre de Poncho de Nigris, quien se suma a la competencia como la séptima participante confirmada.

La producción todavía debe revelar los nombres de los otros nueve habitantes que completarán el elenco de esta temporada.

El estreno está previsto para el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisiones en vivo las 24 horas a través del canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.