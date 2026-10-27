La Mansión VIP 2: ¿Emma Coronel será una de las participantes del reality de HotSpanish?

La modelo Emma Coronel volvió a ser relacionada con el reality de HotSpanish, aunque su participación no está confirmada. / Especial

Una publicación de la modelo y creadora de contenido despertó especulaciones sobre su posible llegada al reality, que estrenará su segunda temporada en noviembre

La posibilidad de ver a Emma Coronel en La Mansión VIP 2 volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que una publicación de la modelo despertara especulaciones sobre una posible participación en el reality show creado por el influencer HotSpanish. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación pública de que vaya a integrarse al programa.

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¿Por qué relacionan a Emma Coronel con La Mansión VIP 2?

La relación entre Emma Coronel y el reality comenzó a llamar la atención cuando la modelo manifestó que seguía el programa conducido por Roberto González Manzo, conocido como HotSpanish.

En una historia de Instagram publicada en abril, Coronel escribió: “Yo, día y noche viendo esto”, con lo que dejó ver su interés por el proyecto. También mostró un regalo que recibió del influencer: un kit de productos de su marca Barullo.

Aquella interacción bastó para que usuarios de redes sociales especularan sobre una posible invitación al programa. No obstante, mostrar interés por el reality no significa que exista un acuerdo para participar en él.

Emma Coronel ha mostrado interés en La Mansión VIP, el reality creado por el influencer HotSpanish. / @emma.coronel.official

¿Emma Coronel está confirmada para La Mansión VIP 2?

Hasta el momento, no hay información pública verificada que confirme la incorporación de Emma Coronel a la segunda temporada. Por ello, su nombre debe considerarse una posibilidad que genera comentarios, no una participante anunciada oficialmente.

El creador del programa, HotSpanish, confirmó que habría una segunda edición después de la final de la primera temporada, celebrada en mayo de 2026.

La expectativa por conocer al nuevo elenco ha provocado que distintas figuras del entretenimiento sean mencionadas como posibles habitantes. Sin embargo, las invitaciones, los deseos del público y los rumores no equivalen a confirmaciones de producción.

¿Cuándo se estrena La Mansión VIP 2?

La segunda temporada de La Mansión VIP se estrena el próximo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Hasta ahora, las dos primeras participantes confirmadas son Karely Ruiz e Itatí López.

El proyecto mantiene el formato de convivencia entre creadores de contenido y otras figuras públicas, con transmisiones a través de YouTube.

La primera edición concluyó con Sol León como ganadora de un premio de dos millones de pesos, después de convivir con otros participantes del programa.

Por ahora, queda por conocer si Emma Coronel formará parte de la nueva temporada o si las especulaciones surgidas a partir de sus publicaciones quedarán únicamente en rumores.