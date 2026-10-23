Emma Coronel sorprendió a sus seguidores al mostrar una fotografía de cuando tenía 17 años, durante su participación en un concurso de belleza./ RS

La esposa de Joaquín Guzmán Loera mostró una imagen de su adolescencia durante una transmisión en vivo y su reacción al recordar cómo lucía llamó la atención en TikTok

“Qué onda con mis cejas (...), por qué tenía las cejas así. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y, según yo, me sentía soñada. Tenía 17 años”, expresó Emma Coronel Aispuro al observar una fotografía de su adolescencia que tenía prácticamente olvidada. La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán compartió el recuerdo durante una transmisión en vivo, sin imaginar que su reacción terminaría circulando entre los usuarios de TikTok.

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A sus 37 años, la modelo y empresaria volvió a una etapa de su vida muy distinta a la actual. La imagen corresponde a 2007, cuando participaba en un concurso de belleza en Durango y buscaba obtener el apoyo de la comunidad para ganar la corona. Lo que más le causó gracia al verla no fue su vestimenta ni el peinado, sino la manera en que llevaba las cejas, mucho más delgadas que las que luce actualmente.

En la fotografía aparece una joven Emma Coronel como candidata a reina de la Feria del Café y la Guayaba, una celebración tradicional del municipio de Canelas, Durango. Como parte de la promoción del certamen, su imagen estaba acompañada por la frase “Vota x Emma”, con la que se invitaba a los habitantes a respaldar su participación.

¿Qué dijo Emma Coronel al ver su fotografía de hace casi 20 años?

La reacción ocurrió cuando decidió enseñar la imagen a quienes seguían su transmisión. “De cuando era adolescente, miren”, comentó antes de observar con mayor detenimiento su apariencia, lo que provocó que comenzara a reírse y cuestionara el estilo que utilizaba cuando apenas tenía 17 años.

La imagen de Emma Coronel a los 17 años llamó la atención en redes sociales, luego de que la modelo reaccionara con sorpresa al verla.

El fragmento fue compartido posteriormente por usuarios de TikTok, donde llamó la atención la naturalidad con la que Coronel recordó aquella época. En lugar de hablar sobre su vida actual, aprovechó el momento para bromear sobre los cambios físicos que ha tenido y la forma en que se arreglaba durante su juventud.

Aunque la fotografía parece un simple recuerdo de un concurso de belleza, también pertenece a uno de los periodos más conocidos de su historia personal. Fue precisamente durante las celebraciones de aquella feria cuando Emma Coronel conoció a Joaquín Guzmán Loera, quien años después se convertiría en su esposo.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán compartió una imagen inédita de su adolescencia, tomada durante la Feria del Café y la Guayaba de 2007./ Emma Coronel

La imagen recupera una faceta de Coronel anterior a la exposición mediática que adquirió por su matrimonio con el narcotraficante. En aquel momento, su participación en el certamen estaba relacionada con las actividades sociales de su comunidad, lejos de la atención internacional que posteriormente recibiría su vida.

La historia de Emma Coronel y El Chapo comenzó en una feria de Durango

El encuentro entre ambos ocurrió en 2007, durante una fiesta organizada en el marco de la Feria del Café y la Guayaba. En entrevistas anteriores, Coronel ha recordado que coincidieron en un baile, donde intercambiaron miradas antes de que el entonces líder del Cártel de Sinaloa se acercara a ella.

La diferencia de edad entre ambos era considerable. Emma tenía 17 años y Guzmán Loera rondaba los 50, cuando comenzaron a conocerse. Su relación continuó y ese mismo año contrajeron matrimonio, después de que ella alcanzara la mayoría de edad.

Con el paso del tiempo, el nombre de Emma Coronel comenzó a ocupar espacios en medios nacionales e internacionales, principalmente por los procesos judiciales que enfrentó su esposo. Sin embargo, en años recientes también ha buscado desarrollar una presencia propia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y proyectos relacionados con la moda y el bienestar físico.