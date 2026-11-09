Rafael Álvarez Ayala recibió varios impactos de bala durante su captura en Jalisco; fue sometido a distintas cirugías y permanece bajo vigilancia federal. Otras 19 personas fueron detenidas

El presunto líder criminal Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, permanece internado en terapia intensiva después de resultar herido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, el domingo 8 de noviembre. Su detención ocurrió como parte de un operativo contra una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejó un saldo de 20 personas capturadas.

La movilización se registró durante la tarde del domingo, alrededor de las 14:00 horas, en la colonia Circunvalación Vallarta, donde elementos de seguridad acudieron para cumplimentar la detención del presunto dirigente de “Los Rs”. La intervención derivó en un intercambio de disparos en el que Álvarez Ayala sufrió heridas de gravedad, mientras que también se reportó un elemento de la Marina lesionado.

Debido a su estado de salud, el detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Civil Antiguo de Guadalajara, donde recibió atención médica de urgencia. Su ingreso motivó un despliegue de vigilancia en los alrededores del inmueble, con presencia de personal militar y corporaciones de seguridad estatales para resguardar las instalaciones.

¿Qué lesiones sufrió “R2” durante el enfrentamiento en Zapopan?

Los primeros informes médicos difundidos señalan que Rafael Álvarez Ayala presentó al menos tres heridas de bala, localizadas en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda. Ante la gravedad de las lesiones, especialistas determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del lunes 9 de noviembre.

Uno de los procedimientos consistió en atender los daños ocasionados en músculos y tendones del antebrazo derecho, además de colocar una férula de yeso para inmovilizar la zona afectada. En la pierna izquierda, los médicos instalaron un fijador externo para estabilizar las estructuras óseas lesionadas y facilitar su recuperación.

El presunto mando criminal también fue sometido a una operación abdominal por las heridas recibidas durante su captura. Tras concluir las intervenciones, fue ingresado al área de terapia intensiva, donde continúa bajo supervisión médica y custodia de las autoridades federales.

El enfrentamiento en Zapopan dejó 20 personas detenidas, incluido el presunto líder de “Los Rs”./ X: @SEMAR_mx

Operativo contra “Los Rs” deja 20 detenidos en Jalisco

La captura fue resultado de una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR), mediante su Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para identificar la ubicación del presunto líder se utilizaron trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Además de Álvarez Ayala, otras 19 personas fueron aseguradas durante la operación y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), situadas en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y La Paz, en Guadalajara. En ese lugar continúan las diligencias ministeriales para establecer la posible participación de los detenidos en actividades delictivas.