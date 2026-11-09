Empleados del INE se manifiestan en la zona de Periférico Sur para exigir mejores sueldos y condiciones laborales. La protesta de este 9 de noviembre afecta módulos de atención en al menos 20 estados

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se movilizaron este lunes 9 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, con una protesta en las instalaciones del organismo ubicadas sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan, cerca de la zona de Perisur. Los inconformes exigen un incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, luego de rechazar la propuesta de aumento del 6% que las autoridades electorales presentaron durante el fin de semana.

La manifestación forma parte de un paro nacional convocado por personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que comenzó a las 7:30 horas y contempla la suspensión de actividades en distintas oficinas del país. En la capital, los trabajadores programaron una concentración a las 10:30 horas para solicitar una reunión con los integrantes del Consejo General y presentar sus demandas.

Durante la movilización, alrededor de 50 personas se concentraron en uno de los accesos a las oficinas del INE, donde expresaron su inconformidad por los salarios que perciben y las condiciones en las que realizan sus actividades. Los manifestantes también advirtieron sobre la posibilidad de realizar bloqueos viales si no reciben una respuesta de las autoridades electorales.

¿Qué exigen los trabajadores del INE que protestan cerca de Perisur?

El principal reclamo de los empleados es una revisión de sus percepciones económicas, pues actualmente algunos reciben aproximadamente 9 mil 600 pesos mensuales. Aunque entre sus primeras peticiones se planteó un incremento del 25%, el movimiento busca ahora una nivelación que permita alcanzar un ingreso cercano a los 19 mil pesos al mes, equivalente aproximadamente a dos salarios mínimos.

El paro nacional del INE afecta módulos de atención en al menos 20 entidades del país./ X: @elalbertomedina

Las demandas no se limitan al sueldo. Los inconformes también solicitan jornadas laborales de lunes a viernes, mejores prestaciones, respeto a los horarios de descanso y una distribución adecuada de las vacaciones. Asimismo, denuncian que algunos empleados enfrentan jornadas de hasta 12 horas, además de trabajar con computadoras y dispositivos que requieren mantenimiento o renovación.

El conflicto se intensificó después de que el INE anunciara el domingo 8 de noviembre una propuesta de incremento salarial del 6% para el personal de nivel FA1, que entraría en vigor a partir de enero de 2027. Aunque el organismo también ofreció revisar las condiciones laborales y mejorar el equipamiento de los módulos, los trabajadores consideraron insuficientes las medidas y decidieron mantener la protesta.

Paro del INE afecta trámites de credencial para votar en 20 estados

La inconformidad alcanza a cerca de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana y contempla afectaciones en al menos 20 entidades de la República Mexicana. Entre los estados donde se han reportado cierres o suspensión de servicios se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Morelos, Puebla y Coahuila, además de otras regiones que se sumaron a la convocatoria.

La suspensión de actividades puede afectar directamente a quienes tenían programada una cita para tramitar, renovar, reponer o recoger su credencial para votar, debido a que algunos módulos dejaron de brindar atención y otros operan con personal reducido. Por ello, se recomienda a los ciudadanos confirmar la disponibilidad del servicio antes de acudir a las instalaciones.

La protesta también ocurre semanas después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, presentada el 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores, entre ellos el empresario Alfredo Hernández Casillas. Estas acusaciones forman parte de una controversia distinta al conflicto laboral y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

Actualmente, el organismo electoral es encabezado de manera provisional por Blanca Yassahara Cruz García, designada por el Consejo General el 27 de octubre. Los representantes de los trabajadores buscan establecer una mesa de diálogo con la nueva presidenta para revisar sus peticiones y encontrar una solución que permita recuperar la atención habitual en los módulos.