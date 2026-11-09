La jornada se realizará en el Estadio Olímpico Universitario y estará abierta a toda la población. Se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión-rubéola

¿Todavía no te vacunas contra la influenza o tienes pendiente alguna dosis contra el COVID-19? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá vacunas gratuitas durante noviembre de 2026, en una jornada abierta a todas las personas que necesiten completar o actualizar su esquema de vacunación.

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La campaña se realizará en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria (CU), donde se instalará un módulo especial para atender a los asistentes. Las autoridades universitarias informaron que habrá vacunas contra cuatro enfermedades y que las personas interesadas podrán registrarse previamente para recibir atención preferente.

El servicio estará disponible a partir de este lunes 9 al sábado 14 de noviembre de 2026, por lo que quienes deseen acudir tendrán seis días para hacerlo. La jornada forma parte de las acciones de prevención de enfermedades y busca facilitar el acceso a distintas vacunas durante la temporada invernal.

¿Qué vacunas gratis aplicará la UNAM y quiénes pueden recibirlas?

No será necesario pertenecer a la comunidad universitaria para aprovechar esta campaña. La convocatoria también está dirigida al público en general, aunque cada vacuna tiene condiciones específicas relacionadas con la edad y los antecedentes de vacunación de cada persona.

Se aplicarán dosis de Moderna a personas que cumplan con los requisitos establecidos./ RS

De acuerdo con la información difundida por la UNAM, estos son los biológicos que estarán disponibles: Influenza: para personas mayores de 6 meses de edad.

COVID-19 (Moderna): para personas mayores de 6 meses de edad.

Neumococo: dirigida a mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna en los últimos dos años.

Sarampión-rubéola (SR): para menores de 50 años que no se hayan aplicado esta vacuna durante los últimos cinco años.

Antes de presentarse, es importante revisar cuál de las dosis corresponde según la edad y el historial médico. El personal de salud será el encargado de determinar si una persona cumple con los requisitos para recibir la vacuna solicitada, por lo que se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, en caso de contar con ella.

El módulo estará ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario./ UNAM

La jornada también representa una oportunidad para quienes no han podido acudir a otros centros de salud. Las personas mayores, los trabajadores y quienes tengan pendientes algunas dosis podrán acercarse al módulo universitario, siempre que cumplan con los criterios establecidos para cada biológico.

Fechas, horarios y cómo registrarse para la vacunación de la UNAM

El Mega Centro de Vacunación Sector Salud-UNAM estará instalado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La atención se realizará en los siguientes horarios: Del 9 al 13 de noviembre: de 9:00 a 14:00 horas.

Sábado 14 de noviembre: de 9:00 a 13:00 horas.

Para agilizar su ingreso, los interesados pueden realizar un registro anticipado mediante el portal oficial de la universidad. El procedimiento consiste en ingresar a https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/, proporcionar los datos solicitados y elegir una fecha y un horario disponible.

Quienes completen el registro tendrán acceso preferente, por lo que se recomienda realizar este trámite antes de acudir. La inscripción permite organizar la llegada de los asistentes y reducir los tiempos de espera durante los días de vacunación.

La aplicación de las dosis no tendrá ningún costo. Tampoco será indispensable ser estudiante, profesor o trabajador de la UNAM, ya que la campaña busca beneficiar a un mayor número de habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores.