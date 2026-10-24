La campaña invernal 2026-2027 contempla más de cuatro millones de vacunas gratuitas en el Estado de México

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de las enfermedades respiratorias, el Estado de México puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, una estrategia que busca proteger a la población contra padecimientos que pueden provocar complicaciones, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La jornada contempla la aplicación gratuita de vacunas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), además de incluir biológicos contra el virus del papiloma humano (VPH).

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De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, la meta estatal es aplicar 4 millones 15 mil 488 dosis durante la campaña, con el propósito de reforzar la protección de los grupos prioritarios y reducir el riesgo de complicaciones durante la temporada invernal. Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a las unidades médicas correspondientes para revisar los antecedentes de vacunación y determinar qué dosis necesita cada persona, ya que los esquemas pueden variar dependiendo de la edad, las condiciones de salud y las vacunas recibidas anteriormente.

El Estado de México puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027 / Magnific

¿Dónde aplican gratis las vacunas contra influenza y COVID-19?

Las vacunas de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027 se aplican gratuitamente en las unidades de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, por lo que los habitantes del Estado de México pueden acercarse a los servicios públicos de salud para solicitar información sobre los biológicos disponibles y revisar si cumplen con los criterios establecidos para recibirlos.

La recomendación es acudir a la unidad de salud que corresponda a cada persona y solicitar una revisión de su esquema de vacunación. El personal médico podrá identificar qué dosis necesita, cuáles ya recibió anteriormente y si requiere algún refuerzo durante esta temporada. La información proporcionada por las autoridades no incluye un directorio específico de módulos ni horarios de atención, por lo que es conveniente consultar directamente con la unidad médica antes de trasladarse.

La jornada contempla vacunas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio / Magnific

La campaña está enfocada principalmente en la prevención de enfermedades respiratorias, aunque también incorpora otras acciones de inmunización. Por ello, no todas las vacunas están dirigidas a los mismos grupos de edad y la disponibilidad de cada biológico debe confirmarse con el personal de salud.

¿Qué vacunas se aplican durante la campaña invernal 2026-2027?

La jornada contempla diferentes vacunas destinadas a proteger a la población contra enfermedades que representan riesgos particulares durante la temporada de frío o en determinadas etapas de la vida. Entre los biológicos considerados se encuentran:

Influenza estacional: para proteger a los grupos prioritarios frente a complicaciones relacionadas con esta enfermedad respiratoria.

COVID-19: dirigida a los grupos contemplados en los lineamientos nacionales de vacunación.

Neumococo: para la prevención de enfermedades causadas por esta bacteria, según los criterios de aplicación correspondientes.

Virus sincicial respiratorio (VSR): disponible conforme a las indicaciones sanitarias para los grupos elegibles.

Virus del papiloma humano (VPH): como parte de las acciones de prevención contempladas en la campaña.

En cuanto a las metas de aplicación, la Secretaría de Salud estatal contempla 2 millones 488 mil 500 dosis contra influenza, así como un millón 343 mil 800 vacunas contra COVID-19 y 183 mil 188 dosis contra el VPH. Estas cantidades forman parte del objetivo de superar los cuatro millones de aplicaciones en la entidad, aunque la información compartida no presenta un desglose adicional para los otros biológicos incluidos.

La Secretaría de Salud del Estado de México prevé una meta de 4 millones 15 mil 488 dosis durante la campaña / Magnific

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

La vacunación contra la influenza estacional está dirigida principalmente a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación, además de personas en periodo de lactancia exclusiva y personal de salud que mantiene contacto directo con pacientes o trabaja en áreas clínicas.

También se contempla a personas de 5 a 59 años que presentan enfermedades o condiciones de riesgo, entre ellas diabetes descontrolada, obesidad mórbida, padecimientos pulmonares o cardiovasculares, insuficiencia renal, cáncer, inmunosupresión o VIH. En estos casos, la vacunación representa una medida preventiva importante debido a que determinadas condiciones médicas pueden incrementar la probabilidad de complicaciones.

Las autoridades recomiendan recibir la vacuna preferentemente al inicio de la temporada invernal, incluso cuando la persona haya sido vacunada durante el periodo anterior. Esto se debe a que la protección contra la influenza requiere actualizarse conforme a los esquemas establecidos para cada temporada.

¿Cuántas dosis de influenza necesitan los niños menores de cinco años?

En el caso de niñas y niños menores de cinco años, la cantidad de dosis depende de sus antecedentes de vacunación. Aquellos que todavía no cuentan con un esquema previo completo deberán recibir dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre cada aplicación, mientras que quienes ya completaron anteriormente el esquema correspondiente necesitarán una dosis anual hasta cumplir los 59 meses de edad.

Por esta razón, es importante que madres, padres o tutores lleven la Cartilla Nacional de Salud cuando acudan a vacunar a los menores. El personal sanitario revisará las aplicaciones registradas y determinará si corresponde iniciar, completar o actualizar el esquema, evitando confusiones sobre la cantidad de dosis necesarias.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra COVID-19?

La campaña también contempla la aplicación de vacunas contra COVID-19, principalmente para los sectores que pueden presentar mayor riesgo de complicaciones. Entre los grupos considerados para recibir una dosis de refuerzo durante la temporada invernal se encuentran personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 6 meses a 59 años que tengan enfermedades o condiciones de riesgo.

Los lineamientos también contemplan la vacunación rutinaria de niñas y niños sanos de 6 a 59 meses que no hayan recibido previamente la vacuna contra COVID-19. En estos casos, el esquema correspondiente deberá ser determinado por el personal médico de acuerdo con los antecedentes de inmunización y las disposiciones sanitarias vigentes.

Es importante recordar que no todas las personas requieren necesariamente el mismo esquema de vacunación, por lo que la recomendación es acudir a una unidad médica para recibir orientación y evitar aplicar dosis sin conocer previamente las indicaciones correspondientes.

¿Qué documentos debes llevar para recibir las vacunas gratis?

Para facilitar la atención, la Secretaría de Salud recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud, en caso de contar con ella, ya que este documento permite identificar las vacunas que la persona ha recibido y cuáles podrían estar pendientes. También resulta útil proporcionar información sobre aplicaciones anteriores, particularmente cuando se trata de refuerzos o esquemas que requieren más de una dosis.