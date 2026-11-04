Nicolas Cage se queda sin casa y revela por qué ahora vive en hoteles

Nicolas Cage reveló que actualmente vive en hoteles luego de tener que abandonar su mansión en Malibú, California. / AP

El actor tuvo que abandonar su mansión de 10.5 millones de dólares en Malibú luego de que un enorme socavón afectara la zona; ahora se hospeda temporalmente en hoteles mientras espera regresar a casa

El actor Nicolas Cage sorprendió a sus seguidores al revelar que actualmente vive en hoteles y se encuentra temporalmente sin hogar. Aunque su fortuna y sus propiedades millonarias lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, un inesperado problema en su residencia de Malibú, California, lo obligó a abandonar su mansión valuada en aproximadamente 10.5 millones de dólares.

La confesión ocurrió durante su participación en la Comic-Con de Los Ángeles, el pasado 31 de octubre, cuando habló sobre sus planes para celebrar Halloween y explicó que no podía permanecer en su casa.

¿Por qué Nicolas Cage vive en hoteles?

Durante una conversación con sus seguidores, el protagonista de La leyenda del tesoro perdido explicó que actualmente no tiene un lugar fijo para vivir debido a los problemas que enfrenta su propiedad en Malibú.

"Actualmente estoy un poco sin hogar. Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles", comentó el actor.

Cage también lamentó que esta situación modificara sus planes para Halloween, pues acostumbraba recibir a los niños de su vecindario para entregarles dulces.

Ante la imposibilidad de permanecer en su residencia, tenía previsto llevar a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces en Santa Mónica.

Nicolas Cage explicó que la emergencia modificó sus planes familiares para celebrar Halloween. / AP

¿Qué le pasó a la mansión de Nicolas Cage en Malibú?

El problema comenzó el pasado 8 de septiembre de 2026, cuando un enorme socavón apareció en las inmediaciones de la residencia del actor, ubicada en una exclusiva zona costera de Malibú.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el hundimiento alcanzó aproximadamente 7.6 metros de profundidad y entre 9 y 18 metros de ancho, lo que provocó daños importantes en el camino de acceso a las viviendas.

La erosión costera y las condiciones del terreno contribuyeron al desplome. El incidente también provocó una fuga de gas, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir para evitar mayores riesgos.

La emergencia afectó a 31 propiedades de la zona, para las cuales se emitieron restricciones de acceso y órdenes de evacuación. Siete viviendas fueron identificadas con daños que representaban un peligro.

¿Cuándo podrá regresar Nicolas Cage a su mansión?

Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para que Nicolas Cage pueda regresar a su residencia en Malibú.

Aunque durante octubre se tramitaron permisos para realizar trabajos de reparación, las condiciones del terreno y los daños ocasionados por el socavón mantienen la incertidumbre sobre cuándo podrá volver a utilizar la propiedad.

De acuerdo con Los Angeles Times, las labores contemplan trabajos de excavación, retiro de escombros y medidas para reducir el impacto del oleaje y la erosión costera.

Por ahora, el actor continúa hospedándose en hoteles mientras se resuelve el problema que afecta su vivienda.