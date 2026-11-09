El regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero de 2027, después del Día de Reyes./ IA

La SEP confirmó las fechas del descanso de diciembre para preescolar, primaria y secundaria. Los estudiantes tendrán 19 días consecutivos sin clases por Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes

El regreso a clases después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ya tiene fecha oficial. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria retomarán sus actividades el jueves 7 de enero de 2027, luego de un periodo de descanso que comenzará durante la segunda quincena de diciembre de 2026 y se extenderá hasta después del Día de Reyes.

Aunque las vacaciones están programadas oficialmente para comenzar el 21 de diciembre, los alumnos dejarán de asistir a las escuelas desde el sábado 19, una vez concluida su última jornada escolar del viernes 18. Esto significa que las familias podrán disponer de 19 días naturales consecutivos sin clases, considerando también los fines de semana y una suspensión adicional de actividades durante enero.

Estas fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar 2026-2027, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2026. El documento contempla 185 días efectivos de clases y establece los periodos vacacionales, las reuniones de docentes y las suspensiones que deberán observar las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026, según la SEP?

El descanso oficial de diciembre iniciará el lunes 21 de diciembre de 2026 y finalizará el martes 5 de enero de 2027. Durante estas fechas quedarán suspendidas las actividades académicas habituales, permitiendo que los estudiantes disfruten de las festividades de fin de año antes de continuar con el ciclo escolar.

Sin embargo, existe un detalle importante en la programación de enero. Aunque el martes 5 será el último día del periodo vacacional, el miércoles 6 de enero tampoco habrá clases, debido a que el calendario contempla una suspensión de labores docentes que coincide con la celebración del Día de Reyes. Por ello, el retorno escolar se realizará hasta el jueves 7.

El miércoles 6 de enero de 2027 no habrá clases debido a una suspensión de labores docentes./ Pixabay

Al sumar todas las fechas, el descanso comenzará el sábado 19 de diciembre de 2026 y concluirá el miércoles 6 de enero de 2027. De esta manera, los alumnos tendrán 19 días naturales sin actividades escolares, aunque el periodo de vacaciones señalado formalmente por la dependencia comprende únicamente del 21 de diciembre al 5 de enero.

La medida aplica a preescolar, primaria y secundaria, tanto en planteles públicos como en escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades de México. En cambio, estudiantes de bachillerato, universidades y escuelas normales deberán revisar los calendarios de sus instituciones, pues pueden existir diferencias en las fechas de descanso y reincorporación.

Calendario SEP 2027: otros días sin clases después de las vacaciones

Una vez que los estudiantes regresen a las aulas, enero todavía tendrá una fecha destinada a actividades exclusivas del personal docente. Se trata del viernes 29 de enero de 2027, cuando se llevará a cabo una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos de educación básica no tendrán clases ese día.

El siguiente descanso llegará el lunes 1 de febrero, debido a la conmemoración de la Constitución Mexicana, cuyo aniversario se celebra el 5 de febrero. Más adelante, el calendario contempla otra suspensión de labores docentes el lunes 15 de marzo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, que se recuerda el 21 de marzo.

Las familias también podrán considerar el segundo periodo vacacional del ciclo escolar, que se realizará del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, con regreso a clases el lunes 5 de abril. Estas fechas corresponden al descanso de primavera y forman parte de la programación oficial de actividades escolares.