El material radiactivo fue robado tras una volcadura en la carretera Huamantla-Tlaxcala, el 7 de noviembre de 2026./ IA

Las autoridades buscan nueve contenedores con sustancias utilizadas en medicina nuclear que fueron robados tras un accidente carretero

Nueve cajas con material radiactivo permanecen desaparecidas en México, luego de que personas desconocidas las robaran de un vehículo accidentado en Tlaxcala. La situación encendió las alertas de Protección Civil, que mantiene un operativo de búsqueda en siete entidades ante la posibilidad de que el cargamento sea trasladado a otras regiones del país.

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Aunque los materiales sustraídos están clasificados como de riesgo relativamente bajo, las autoridades advierten que abrir los recipientes o entrar en contacto directo con su contenido podría provocar daños a la salud. Por esa razón, el llamado a la población es evitar cualquier manipulación y avisar a los servicios de emergencia si se detectan cajas sospechosas.

La sustracción ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, después de que una unidad de transporte volcara sobre la carretera Huamantla-Tlaxcala. El vehículo trasladaba insumos médicos procedentes del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), localizado en La Marquesa, Estado de México, y tenía previsto entregar el cargamento en Xalapa, Veracruz.

¿Cuáles son los 7 estados en alerta por el robo de material radiactivo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un aviso preventivo para Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. En estas entidades se realizan acciones de vigilancia y coordinación para intentar localizar los contenedores antes de que puedan ser abiertos, vendidos o manipulados por personas que desconocen el peligro que representan.

La alerta no significa que exista contaminación radiactiva en los siete territorios. Su finalidad es advertir sobre la desaparición de las sustancias y facilitar su recuperación. De acuerdo con los primeros reportes, no se encontraron indicios de fugas radiactivas en el sitio del accidente, aunque todavía se desconocen las condiciones en las que se encuentran las cajas robadas.

Este lunes 9 de noviembre, el Gobierno de Tlaxcala confirmó que el caso continúa bajo seguimiento. Antonio Martínez Velázquez, coordinador general de Comunicación Social de la entidad, informó que el robo fue abordado durante la mesa de seguridad y que se mantiene la vigilancia en coordinación con las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la recuperación de los nueve contenedores, por lo que el operativo permanece activo. Las autoridades buscan evitar que el material llegue a depósitos de desperdicios, centros de reciclaje u otros lugares donde pueda ser confundido con mercancía o equipo de uso común.

Las autoridades pidieron reportar al 911 cualquier hallazgo sospechoso y evitar el contacto con los recipientes./ X

Material radiactivo robado en Tlaxcala: qué contiene y por qué puede ser peligroso

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) precisó que el cargamento está integrado por distintas sustancias empleadas en hospitales y centros especializados. Se trata de tres cajas con generadores de tecnecio-99m, con actividades de 200, 650 y mil milicuries; cuatro cajas de yodo-131, de 400 milicuries cada una; una caja de talio, con 12 milicuries, y una de samario, con 100 milicuries.

Estos materiales tienen aplicaciones importantes en la atención médica. El tecnecio permite realizar estudios de imagen para revisar el funcionamiento de diferentes órganos, mientras que el yodo-131 se utiliza en tratamientos relacionados con la tiroides. Por su parte, el talio puede emplearse en estudios del corazón y el samario en procedimientos destinados a aliviar determinados dolores óseos asociados con enfermedades oncológicas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ubica las fuentes sustraídas en la categoría 4, considerada de menor peligrosidad frente a otros materiales radiactivos. Sin embargo, su manejo fuera de instalaciones especializadas requiere precaución, especialmente si los embalajes fueron dañados durante el accidente o abiertos después del robo.

Ante cualquier posible hallazgo, Protección Civil recomienda no tocar, abrir, mover ni transportar las cajas. Las personas deben retirarse del lugar, impedir que otras se acerquen, mantener una distancia preventiva de al menos cinco metros y comunicarse de inmediato al 911, sin intentar recuperar el material por cuenta propia.

También es posible proporcionar información a la CNSNS mediante los teléfonos 800 111 3168, 55 5415 2918, 55 2729 9727 y 55 1474 1082.