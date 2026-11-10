La llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) continúa generando expectativa entre los aficionados a los videojuegos. Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre su lanzamiento es que la compañía prepara una edición física que no incluirá el tradicional disco.
GTA VI: ¿cuándo podrás descargarlo antes de su lanzamiento y cuánto espacio necesitarás?
De acuerdo con la información publicada por Rockstar Games, la caja del videojuego contendrá un código de descarga digital que permitirá instalarlo en la consola. Esta decisión marca un cambio en la presentación de uno de los títulos más esperados de la industria y podría generar opiniones divididas entre quienes todavía prefieren coleccionar videojuegos físicos.
¿Qué incluirá la edición física de GTA 6?
La versión física de GTA 6 llegará en una caja, pero en lugar de incluir un Blu-ray, los compradores recibirán un código para descargar el videojuego desde la tienda digital correspondiente a su consola. De esta manera, aunque podrán adquirirlo en establecimientos comerciales, necesitarán conexión a internet para realizar la instalación.
Rockstar también confirmó que esta presentación estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los pedidos físicos comenzarán a enviarse y podrán recogerse en tiendas a partir del 12 de noviembre, mientras que el lanzamiento oficial del videojuego está programado para el 19 de noviembre de 2026.
¿Habrá una edición física de GTA 6 Ultimate?
Otro detalle importante es que Rockstar confirmó dos versiones digitales del videojuego: Standard Edition y Ultimate Edition. Sin embargo, la edición física solamente estará disponible en su versión Standard, por lo que quienes quieran adquirir la presentación más completa tendrán que recurrir a la compra digital.
Los jugadores que compren la edición física Standard también podrán adquirir posteriormente la mejora a Ultimate Edition desde las tiendas de PlayStation o Microsoft, una vez que hayan canjeado su código. Así, Rockstar ofrecerá distintas alternativas para acceder al contenido adicional, aunque los coleccionistas tendrán que conformarse con una caja sin disco.