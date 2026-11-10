Rockstar Games confirmó que los jugadores podrán adquirir una versión física del esperado videojuego, pero tendrá una particularidad que podría sorprender a los coleccionistas

La llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) continúa generando expectativa entre los aficionados a los videojuegos. Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre su lanzamiento es que la compañía prepara una edición física que no incluirá el tradicional disco.

De acuerdo con la información publicada por Rockstar Games, la caja del videojuego contendrá un código de descarga digital que permitirá instalarlo en la consola. Esta decisión marca un cambio en la presentación de uno de los títulos más esperados de la industria y podría generar opiniones divididas entre quienes todavía prefieren coleccionar videojuegos físicos.

¿Qué incluirá la edición física de GTA 6?

La versión física de GTA 6 llegará en una caja, pero en lugar de incluir un Blu-ray, los compradores recibirán un código para descargar el videojuego desde la tienda digital correspondiente a su consola. De esta manera, aunque podrán adquirirlo en establecimientos comerciales, necesitarán conexión a internet para realizar la instalación.

Rockstar también confirmó que esta presentación estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los pedidos físicos comenzarán a enviarse y podrán recogerse en tiendas a partir del 12 de noviembre, mientras que el lanzamiento oficial del videojuego está programado para el 19 de noviembre de 2026.

GTA 6 llegará a las tiendas con una edición física que incluirá un código de descarga./Especial

¿Habrá una edición física de GTA 6 Ultimate?

Otro detalle importante es que Rockstar confirmó dos versiones digitales del videojuego: Standard Edition y Ultimate Edition. Sin embargo, la edición física solamente estará disponible en su versión Standard, por lo que quienes quieran adquirir la presentación más completa tendrán que recurrir a la compra digital.