Jeremy Latcham, integrante del equipo fundador de Marvel Studios, asumirá el liderazgo de DC a partir de diciembre, mientras los cineastas regresarán de tiempo completo a sus proyectos creativos

El universo de los superhéroes tendrá un importante cambio de dirección. James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como codirectores de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía, periodo en el que reorganizaron sus producciones cinematográficas y televisivas bajo una misma visión creativa.

La decisión fue anunciada este lunes 9 de noviembre por Skydance, empresa que actualmente controla el estudio tras la adquisición de Warner Bros. Discovery. Su lugar será ocupado por Jeremy Latcham, un ejecutivo que participó en los primeros años de Marvel Studios y estuvo involucrado en algunas de sus películas más importantes.

Jeremy Latcham asumirá la presidencia y dirección creativa de DC Studios el 1 de diciembre./Especial

¿Quién es Jeremy Latcham, el hombre de Marvel que llegará a DC?

El elegido para dirigir la nueva etapa de DC Studios es Jeremy Latcham, quien asumirá los cargos de presidente y director creativo el próximo 1 de diciembre. Antes de llegar a esta posición, formó parte del equipo fundador de Marvel Studios, donde trabajó como ejecutivo de producción y desarrollo.

Después de su paso por Marvel, Latcham fundó su propia compañía productora y participó en proyectos como Calabozos y dragones: Honor entre ladrones. Ahora tendrá la responsabilidad de supervisar las producciones cinematográficas, televisivas y animadas de DC, además de su estrategia creativa.

James Gunn estuvo detrás de la nueva película de Superman, protagonizada por David Corenswet./Especial

¿Qué pasará con James Gunn y Peter Safran tras su salida de DC?

La salida de ambos ejecutivos no significa que abandonarán por completo la compañía. De acuerdo con el anuncio de Skydance, Gunn y Safran regresarán de tiempo completo a sus actividades creativas, después de permanecer cuatro años al frente de la reorganización de DC Studios.

Durante su gestión impulsaron producciones como Superman, protagonizada por David Corenswet, y diferentes proyectos televisivos como Creature Commandos y Peacemaker. La película de Superman logró superar los 618 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los principales resultados comerciales de esta nueva etapa.