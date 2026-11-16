Antes de morir, el fundador del Cártel de Guadalajara obtuvo autorización del IMPI para comercializar distintos artículos con su nombre. El registro tiene una fecha de vencimiento establecida para 2029

Miguel Ángel Félix Gallardo no solo dejó una historia vinculada al narcotráfico en México, también registros comerciales asociados a su nombre. Tras su fallecimiento, ocurrido el domingo 15 de noviembre de 2026, cobraron relevancia los trámites que realizó desde prisión para proteger legalmente su identidad y permitir su uso en diferentes productos.

El fundador del Cártel de Guadalajara, conocido como “El Jefe de Jefes”, había conseguido que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizara el registro de denominaciones relacionadas con su nombre, entre ellas “Miguel Felix Gallardo” y “Don Miguel Ángel Félix Gallardo”.

Detrás de estas solicitudes existía un proyecto comercial que contemplaba diversos artículos de consumo. Los registros fueron gestionados mientras Félix Gallardo permanecía encarcelado en Puente Grande, Jalisco, años antes de que su estado de salud se complicara y fuera trasladado a un hospital.

¿Qué productos podía vender Miguel Ángel Félix Gallardo con su marca?

El alcance de los registros incluía distintas categorías comerciales, por lo que su nombre podía utilizarse para identificar prendas de vestir, zapatos, sombreros, relojes, joyas, amuletos, libros, artículos de oficina y bebidas alcohólicas, entre otros productos.

Sin embargo, contar con estas autorizaciones no significa que el narcotraficante haya fabricado o vendido todas esas mercancías. Los documentos acreditan la protección comercial de las denominaciones, pero no necesariamente la existencia de una línea de productos disponible para el público.

Para llevar adelante el procedimiento, Félix Gallardo recurrió a Abraham Rincón Ramírez, a quien otorgó facultades mediante una carta poder fechada el 27 de mayo de 2019. Su representante quedó autorizado para efectuar gestiones ante el IMPI y atender los asuntos relacionados con la protección de las marcas.

Félix Gallardo obtuvo autorización para utilizar su nombre en ropa, joyas y otros productos./ RS

Los expedientes 2289395, 2289397, 2289399 y 2289402 forman parte de los registros concedidos el 7 de junio de 2021. Aunque algunos reportes señalan el 7 de junio de 2029 como fecha de vencimiento, otras referencias documentales sitúan el término de determinados registros en octubre y noviembre de ese mismo año.

El registro de sus marcas cobra relevancia tras su muerte

Félix Gallardo murió a los 80 años, alrededor de las 14:00 horas del domingo 15 de noviembre de 2026, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, donde había ingresado de urgencia dos días antes.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que el exlíder criminal presentó una falla orgánica múltiple después de permanecer bajo observación médica. Antes de su hospitalización, se encontraba recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, donde cumplía condenas relacionadas con narcotráfico y homicidio.