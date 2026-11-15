Los Tigres del Norte lanzaron ‘Jefe de Jefes’ en 1997, uno de los corridos más reconocidos de su trayectoria./ RS

Tras los reportes sobre la muerte del fundador del Cártel de Guadalajara, resurge la historia de la famosa canción de Los Tigres del Norte

El nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, volvió a generar conversación tras los reportes de su fallecimiento este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años. Entre los temas que resurgieron se encuentra su supuesta relación con uno de los corridos más famosos de Los Tigres del Norte, una canción que durante casi tres décadas ha sido asociada con el fundador del Cártel de Guadalajara, pese a que su origen es diferente.

La confusión comenzó por el sobrenombre que Félix Gallardo adquirió durante sus años de mayor influencia en el narcotráfico mexicano. Cuando la agrupación norteña lanzó ‘Jefe de Jefes’ en 1997, muchos seguidores interpretaron que la historia musical estaba dedicada al sinaloense, quien había encabezado una de las organizaciones criminales más importantes del país durante la década de los ochenta.

Sin embargo, el verdadero origen de la composición tiene poco que ver con la trayectoria del exlíder criminal. Teodoro Bello, autor del tema, ha explicado que nunca escribió la canción pensando en Félix Gallardo ni en otro narcotraficante en particular. Su intención era presentar la historia de alguien que, mediante su trabajo y capacidad de liderazgo, consigue reconocimiento y respeto dentro del ámbito en el que se desarrolla.

¿A quién está dedicada realmente ‘Jefe de Jefes’ de Los Tigres del Norte?

La creación del corrido surgió después de que Jorge Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, buscara una composición que pudiera repetir el éxito de otros temas de la agrupación, entre ellos Pacas de a kilo. Para cumplir con esa petición, Teodoro Bello desarrolló una historia centrada en un personaje que destaca por su autoridad, experiencia y posición frente a los demás, sin mencionar nombres o actividades relacionadas directamente con el tráfico de drogas.

En distintas entrevistas, el compositor ha señalado que la canción puede representar a cualquier persona que sobresale en su profesión, independientemente de que se trate de un empresario, médico, bombero o trabajador. Esta explicación contrasta con la interpretación que durante años hicieron algunos seguidores, quienes relacionaron el contenido del corrido con el poder que Félix Gallardo llegó a tener dentro de las organizaciones criminales mexicanas.

Miguel Ángel Félix Gallardo era conocido como ‘El Jefe de Jefes’, sobrenombre que alimentó las teorías sobre la canción./ RS

Existe además un detalle que ayuda a entender la historia: cuando Los Tigres del Norte estrenaron el tema en 1997, Félix Gallardo llevaba ocho años encarcelado. El fundador del Cártel de Guadalajara había sido detenido el 8 de abril de 1989, después de las investigaciones por narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Aunque la diferencia de fechas no descarta por sí misma una posible inspiración, las declaraciones del autor dejan claro que no se trató de una dedicatoria directa.

Los corridos que sí cuentan la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo

A diferencia de ‘Jefe de Jefes’, existen otras composiciones atribuidas a exponentes del regional mexicano que mencionan directamente a Miguel Ángel Félix Gallardo y abordan distintos episodios de su trayectoria criminal. Entre ellas se encuentran Corrido a Félix Gallardo, atribuido a Los Jilgueros del Pico Real; Miguel Ángel Félix Gallardo / La Caída de un Monarca, de Explosión Norteña; y Félix Gallardo, de Revolver Cannabis. La disponibilidad y los créditos de estas grabaciones deben verificarse individualmente.

También figuran títulos como ‘Miguel Félix Gallardo’, atribuido a Banda Culiacancito, y ‘Corrido a Don Félix Gallardo’, relacionado con Luis Rosas, composiciones que, a diferencia del éxito de Los Tigres del Norte, identifican por su nombre al personaje. Estas canciones forman parte de las expresiones musicales que han retomado historias del narcotráfico mexicano, aunque no todas cuentan con información discográfica ampliamente documentada.

Con el paso de los años, ‘Jefe de Jefes’ también fue relacionado por algunos seguidores con figuras como Amado Carrillo Fuentes y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, debido a que su letra permite distintas interpretaciones.