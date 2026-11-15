El fundador del Cártel de Guadalajara permanecía en prisión desde su captura en abril de 1989./ RS

El fundador del Cártel de Guadalajara habría fallecido este domingo 15 de noviembre de 2026, después de ser hospitalizado de emergencia por complicaciones respiratorias

La tarde de este domingo 15 de noviembre de 2026 se reportó la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, a los 80 años de edad. El fundador del Cártel de Guadalajara permanecía hospitalizado en Jalisco después de sufrir complicaciones médicas mientras se encontraba recluido en el penal de Puente Grande. Aunque distintos medios informaron sobre su fallecimiento, hasta los últimos reportes consultados no se había localizado una confirmación oficial de las autoridades.

Los problemas de salud del exlíder criminal se agravaron el viernes 13 de noviembre, cuando personal penitenciario detectó dificultades respiratorias y alteraciones en su estado de conciencia. Ante esta situación, alrededor de las 13:45 horas fue trasladado bajo un operativo de seguridad al Hospital Country 2000, en Guadalajara, donde recibió atención especializada. Las autoridades habían reportado que presentaba “baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación”, condiciones que motivaron su hospitalización de emergencia.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’?

Originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946, Félix Gallardo comenzó su trayectoria profesional lejos de los grandes grupos del narcotráfico. Trabajó como integrante de la Policía Judicial y posteriormente estuvo relacionado con el entorno del exgobernador Leopoldo Sánchez Celis, quien gobernó Sinaloa entre 1963 y 1968. Con el paso de los años estableció vínculos con operadores dedicados al comercio ilegal de drogas, entre ellos Pedro Avilés Pérez, alias ‘El León de la Sierra’.

Su influencia aumentó después de la muerte de Avilés en 1978, cuando distintas organizaciones criminales atravesaban una etapa de reorganización. La Operación Cóndor, iniciada en 1977 para combatir los cultivos ilegales en Sinaloa, Durango y Chihuahua, provocó cambios en las actividades de los traficantes. En ese contexto, Guadalajara adquirió relevancia como punto de coordinación, situación que Félix Gallardo aprovechó para ampliar sus relaciones y establecer nuevas rutas de distribución.

Durante la década de 1980, Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como ‘Don Neto’, se convirtieron en figuras centrales del Cártel de Guadalajara. La organización desarrolló operaciones relacionadas con marihuana, heroína y cocaína, además de mantener acuerdos con redes criminales colombianas. Estas conexiones modificaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, al aumentar la participación de organizaciones mexicanas en el traslado internacional de cargamentos.

‘El Jefe de Jefes’ fue una de las figuras más influyentes del narcotráfico mexicano durante los años ochenta./ RS

El asesinato de ‘Kiki’ Camarena y la caída del Cártel de Guadalajara

Uno de los golpes más importantes contra esta organización ocurrió en noviembre de 1984, cuando las autoridades descubrieron una extensa plantación de marihuana en el rancho El Búfalo, Chihuahua, propiedad vinculada con Rafael Caro Quintero. Meses después, en febrero de 1985, fueron secuestrados el agente estadounidense Enrique ‘Kiki’ Camarena, integrante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, cuyos cuerpos fueron encontrados en Michoacán durante marzo de ese mismo año.

El asesinato de ambos provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y dio origen a la Operación Leyenda, encabezada por la DEA para esclarecer los hechos. Las investigaciones terminaron por alcanzar a varios integrantes del Cártel de Guadalajara, incluido Félix Gallardo, quien fue detenido el 8 de abril de 1989. Posteriormente recibió distintas condenas por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato de Camarena, que sumaron 77 años de prisión.

Durante sus últimos años, el deterioro de su salud motivó diversas solicitudes para modificar las condiciones de su encarcelamiento. En septiembre de 2022, un juez autorizó que pudiera cumplir una de sus condenas bajo prisión domiciliaria, aunque la medida no se concretó.