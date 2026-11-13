El fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado tras presentar presuntos problemas de oxigenación

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, habría sido trasladado de emergencia este viernes a un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, después de presentar problemas de oxigenación mientras permanecía recluido en el penal de Puente Grande. El movimiento se realizó bajo un dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Policía estatal, quienes custodiaron al exlíder del narcotráfico durante su salida del centro penitenciario.

De acuerdo con los primeros reportes, Félix Gallardo fue llevado al hospital Country 2000, ubicado en las inmediaciones del cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho, donde recibiría atención médica especializada. La movilización ocurrió en medio de las complicaciones de salud que el exnarcotraficante ha enfrentado durante los últimos años, las cuales han sido mencionadas en distintas ocasiones por su defensa como parte de las solicitudes para que pueda continuar su condena fuera de prisión.

Miguel Ángel Félix Gallardo habría sido trasladado a un hospital privado de Guadalajara / Especial

Aunque se reportó que el traslado estuvo relacionado con dificultades para mantener una adecuada oxigenación, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente las causas de su hospitalización ni han informado si su estado de salud es grave o estable. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá bajo observación médica o si regresará al centro penitenciario una vez que reciba el tratamiento correspondiente.

¿Cuál es el estado de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo?

La salud de Miguel Ángel Félix Gallardo ha sido motivo de preocupación durante los últimos años debido a su edad avanzada y a los diferentes padecimientos que presenta. El exlíder del Cártel de Guadalajara ha enfrentado un deterioro físico progresivo mientras permanece privado de la libertad, situación que ha complicado su movilidad y algunas de sus actividades cotidianas.

Según la información difundida previamente sobre su condición médica, Félix Gallardo utiliza una silla de ruedas, presenta atrofia del globo ocular derecho, glaucoma en el ojo izquierdo y problemas de audición. Estos padecimientos se suman a otras enfermedades que han sido documentadas durante su estancia en prisión y que han motivado diversas peticiones de atención especializada.

Los reportes penitenciarios también han señalado que el exnarcotraficante padece hasta 22 enfermedades, entre ellas afectaciones que han influido en su estado físico y emocional. Sin embargo, no se ha informado cuáles de estos diagnósticos podrían estar relacionados con los problemas de oxigenación que presuntamente motivaron su traslado al hospital este viernes.

El fundador del Cártel de Guadalajara presentó presuntos problemas de oxigenación / Especial

Por ahora, no existe un parte médico oficial que permita conocer la gravedad de su condición actual, por lo que cualquier información sobre un posible riesgo de muerte o complicaciones mayores debe considerarse no confirmada.

¿Por qué trasladaron a Félix Gallardo del penal de Puente Grande?

El traslado de “El Jefe de Jefes” se habría realizado después de que presentara dificultades de oxigenación dentro del centro penitenciario donde cumple sus condenas. Ante esta situación, se determinó llevarlo a un hospital privado de Guadalajara para que recibiera atención médica.

La movilización estuvo acompañada por elementos de la Policía de Jalisco, quienes implementaron un operativo de custodia durante el recorrido desde el penal de Puente Grande hasta el hospital Country 2000.

Este tipo de traslados requiere medidas especiales de seguridad debido a la situación jurídica del interno, quien continúa bajo custodia institucional pese a sus problemas de salud y a los intentos de su defensa por conseguir que cumpla su condena en un domicilio.

¿Por qué Miguel Ángel Félix Gallardo no cumple prisión domiciliaria?

Debido a sus problemas de salud, la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo ha promovido distintos recursos legales para que pueda cumplir sus condenas bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en lugar de permanecer dentro de un centro penitenciario.

El estado de salud de “El Jefe de Jefes” no ha sido confirmado oficialmente / Especial

El 15 de septiembre de 2022, el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le concedió el beneficio para continuar privado de la libertad en un inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, el traslado no se concretó debido a una serie de complicaciones legales y administrativas, entre ellas prórrogas solicitadas por la Guardia Nacional y nuevos recursos de amparo promovidos por su defensa.

Como consecuencia, Félix Gallardo permaneció recluido en la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco, donde ha continuado enfrentando problemas de salud.

La hospitalización reportada este viernes vuelve a colocar su condición médica en el centro de la atención, aunque no existe información que indique que el traslado al hospital represente un cambio en su situación jurídica o que se haya autorizado nuevamente su prisión domiciliaria.

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”?

Miguel Ángel Félix Gallardo es una de las figuras más conocidas en la historia del narcotráfico en México. Durante las décadas de 1970 y 1980 participó en la consolidación del Cártel de Guadalajara, organización criminal que tuvo un papel importante en las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El grupo estuvo relacionado con otros personajes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, con quienes Félix Gallardo mantuvo vínculos dentro de la organización.

Su influencia en la coordinación de operaciones y rutas de traslado de drogas contribuyó a que fuera identificado con el sobrenombre de “El Jefe de Jefes”, apodo que se popularizó durante el periodo en que el Cártel de Guadalajara concentró una parte importante de las actividades del narcotráfico en el país.

La trayectoria criminal de Félix Gallardo terminó por convertirlo en uno de los objetivos de las autoridades mexicanas, especialmente por las investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

El fundador del Cártel de Guadalajara fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, durante un operativo realizado por elementos de la entonces Policía Federal Judicial, bajo el mando de Guillermo González Calderoni.

Después de su captura, fue trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, donde comenzó una etapa de procesos judiciales que se extendería durante décadas.