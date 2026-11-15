El cantante de corridos tumbados podría enfrentar una sanción de hasta un millón 173 mil 100 pesos tras la suspensión de su presentación en la Feria Ganadera de Querétaro 2026

Gabito Ballesteros podría enfrentar una multa superior al millón de pesos por lo ocurrido durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. Aunque su concierto fue suspendido por presuntamente incumplir las restricciones sobre canciones que hacen apología del delito, el Gobierno estatal aseguró que el intérprete no está vetado y podrá regresar a ofrecer espectáculos siempre que respete las disposiciones correspondientes.

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La controversia se desató durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando autoridades del municipio de El Marqués intervinieron en el espectáculo que el cantante ofrecía en el Teatro del Pueblo. De acuerdo con los señalamientos oficiales, Ballesteros interpretó temas que no formaban parte de la lista de canciones previamente autorizadas, situación que derivó en la suspensión de su actuación y el inicio del procedimiento administrativo.

Ante las dudas sobre las consecuencias para el artista, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, explicó que las autoridades no buscan impedir las presentaciones de cantantes de música regional mexicana, sino garantizar que cumplan con la normativa. “Hoy todo artista que viene a Querétaro sabe que hay una reglamentación, sabe que se tiene que cumplir, ya sea quien sea”, declaró el funcionario, quien reiteró que las reglas se aplican sin importar la trayectoria o popularidad de los artistas.

¿Cuánto podría pagar Gabito Ballesteros de multa en Querétaro?

El incumplimiento de las disposiciones para espectáculos públicos puede derivar en sanciones de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que en este caso se ha mencionado una posible multa de hasta un millón 173 mil 100 pesos. Sin embargo, esa cantidad corresponde al monto máximo señalado y no significa que ya se haya determinado una sanción por ese importe. Gudiño Torres precisó que continúa pendiente la notificación de la multa al empresario responsable de la Feria Internacional Ganadera.

Las restricciones relacionadas con la interpretación de canciones que hacen apología del delito ya han provocado sanciones contra otros exponentes del regional mexicano. En octubre de 2026, Edén Muñoz recibió una multa de 600 mil pesos después de cantar un fragmento de Javier El de los Llanos, tema que no estaba contemplado en el repertorio aprobado para su presentación. Frente a los cuestionamientos sobre estas medidas, el secretario de Gobierno defendió su aplicación y expresó: “Aquí no se prohíbe, aquí lo que hacemos es aplicar la ley”.

El Gobierno de Querétaro descartó vetar a Gabito Ballesteros pese a la polémica por su presentación./ RS

Gabito Ballesteros también enfrenta investigación de la FGR tras su concierto

Además de la polémica por su presentación, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación relacionada con el aseguramiento de un arma de fuego en las instalaciones de la feria. Como parte de este procedimiento, elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a cinco personas identificadas como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”. Durante la intervención se aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, por lo que se iniciaron investigaciones por posibles delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares.

Sobre estos acontecimientos, Eric Gudiño Torres aclaró que la investigación federal y las sanciones por el concierto son asuntos independientes, debido a que corresponden a procedimientos y autoridades diferentes. Asimismo, confirmó que existió comunicación con René Mejía, representante del cantante, y Mauricio Castillo, abogado general del grupo, para revisar las circunstancias de la presentación. El funcionario sostuvo que existen antecedentes de las conversaciones realizadas antes del espectáculo, pese a las versiones que cuestionaron el supuesto incumplimiento del repertorio autorizado.

Finalmente, el secretario de Gobierno descartó que las autoridades tengan previsto modificar las restricciones vigentes para los conciertos en Querétaro. “Yo no la cambiaría. Aquí en Querétaro hacemos valer la ley”, afirmó. Por ahora, Gabito Ballesteros podrá regresar a presentarse en la entidad, mientras continúa pendiente la definición formal de la sanción económica derivada de su actuación en la Feria Ganadera 2026.