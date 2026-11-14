VIDEO: ¿Qué pasó con Gabito Ballesteros en Querétaro? Cancelan su show, es retenido y desarman a sus escoltas

Su presentación en la feria fuera interrumpida por interpretar ‘AMG’ / Especial

El cantante aseguró que policías esposaron a integrantes de su equipo y utilizaron gas pimienta para obligarlo a salir de su camioneta

Lo que comenzó como una noche de música en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 terminó en una controversia entre Gabito Ballesteros y las autoridades locales, luego de que su concierto fuera suspendido por interpretar canciones que presuntamente no estaban contempladas en el repertorio autorizado. El cantante de corridos tumbados denunció que, después de abandonar el escenario, elementos policiales realizaron un operativo contra su equipo de trabajo e incluso habrían utilizado gas pimienta para obligarlo a salir de su vehículo.

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El incidente ocurrió durante su presentación en el Teatro del Pueblo, donde el artista interpretó varios de sus éxitos ante los asistentes. Sin embargo, el espectáculo fue interrumpido después de que cantara ‘AMG’, tema que las autoridades consideraron contrario a las restricciones establecidas para evitar la apología del delito en eventos públicos. La situación provocó que se cortara el sonido y que el cantante tuviera que retirarse antes de concluir su presentación.

La polémica continuó fuera del escenario, cuando Gabito Ballesteros inició una transmisión en vivo a través de Instagram para denunciar lo que estaba ocurriendo alrededor de su camioneta. Durante el video, aseguró que integrantes de su equipo habían sido esposados, que sus escoltas fueron desarmados y que los uniformados intentaban retirar su vehículo mediante una grúa. El cantante cuestionó el despliegue policial y sostuvo que no había cometido ningún delito por interpretar una canción.

Gabito Ballesteros denunció un operativo policial tras su concierto en Querétaro / Especial

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

La suspensión del espectáculo estuvo relacionada con las restricciones sobre canciones consideradas apología del delito, las cuales fueron establecidas como parte de los acuerdos entre la representación del cantante, los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro y las autoridades correspondientes.

Según la versión difundida por el propio artista, antes de subir al escenario su equipo entregó una lista de canciones para que fuera revisada y autorizada. Dentro de los acuerdos se habría establecido que no podía interpretar determinados temas, entre ellos ‘Presidente’ y ‘Cuerno’, debido a su contenido.

Durante el concierto, Ballesteros habría interpretado una canción que no estaba incluida en el repertorio aprobado, lo que provocó una primera intervención de personal de la Inspección Municipal de El Marqués. Los funcionarios lo retiraron momentáneamente del escenario para recordarle las condiciones bajo las cuales se había permitido la presentación.

Después de esta advertencia, el cantante regresó ante el público y continuó con el espectáculo. Sin embargo, cuando comenzó a interpretar ‘AMG’, las autoridades determinaron suspender definitivamente su participación, por lo que el sonido fue cortado y el concierto terminó de manera anticipada.

Ante la falta de audio, el intérprete se despidió de los asistentes y abandonó el escenario. Aunque la presentación había concluido, la situación se complicó cuando se dirigió hacia su camioneta y se encontró con un operativo de seguridad.

La presentación del cantante fue suspendida después de interpretar ‘AMG’ / Especial

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros después de abandonar el escenario?

Una vez que terminó su presentación, Gabito Ballesteros denunció que varios elementos policiales se encontraban alrededor de su vehículo y que habían comenzado a intervenir contra las personas que lo acompañaban.

El cantante decidió realizar una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram para mostrar lo que ocurría y explicar a sus seguidores las razones de su inconformidad. Durante el video, aseguró que una integrante de su equipo estaba esposada contra el cofre de la camioneta, mientras que otros trabajadores también habían sido retenidos por los uniformados.

Además, sostuvo que los policías desarmaron a sus escoltas y colocaron esposas a los choferes, acciones que, desde su perspectiva, resultaban desproporcionadas frente a la suspensión de un espectáculo musical.

El intérprete cuestionó que la situación hubiera escalado hasta un despliegue policial, pues consideró que el desacuerdo sobre las canciones interpretadas no justificaba el trato que, según su testimonio, recibieron él y sus acompañantes.

El artista realizó una transmisión en vivo para mostrar lo ocurrido / Especial

¿Policías lanzaron gas pimienta contra Gabito Ballesteros?

Uno de los señalamientos más delicados realizados por el cantante está relacionado con el presunto uso de gas pimienta durante el operativo, cuando se encontraba dentro de su camioneta.

De acuerdo con su relato, los elementos de seguridad pretendían retirar el vehículo mediante una grúa, pero él se negó a descender. Fue entonces cuando, según denunció, los uniformados habrían lanzado gas pimienta hacia el interior de la unidad para obligarlo a salir.

La acusación generó preocupación entre sus seguidores, debido a que el uso de este tipo de sustancias puede provocar irritación en los ojos, dificultades para respirar y otras molestias físicas, especialmente cuando se emplea en espacios cerrados.

Sin embargo, no se ha presentado un informe oficial que confirme las circunstancias en las que presuntamente se utilizó el gas pimienta, ni se ha precisado si el cantante o alguno de sus acompañantes necesitó atención médica.

Por ahora, el señalamiento corresponde a la versión compartida por Gabito Ballesteros durante su transmisión en vivo, mientras se espera conocer si las autoridades emitirán un posicionamiento sobre la actuación de los elementos de seguridad.

¿Qué dijo Gabito Ballesteros durante su transmisión en vivo?

Visiblemente inconforme con la situación, Gabito Ballesteros cuestionó la actuación de las autoridades de Querétaro y defendió su derecho a presentarse ante el público, al considerar que interpretar una canción no justificaba las acciones policiales que denunció.

Durante su transmisión en Instagram, el cantante expresó su molestia por el trato que, según su versión, estaban recibiendo sus acompañantes después de que el concierto fuera suspendido.

"Por cantar no estoy haciendo nada a nadie y nos tratan como si qué hubiéramos cometido. (...) No lo comprendo, da risa", expresó.

El artista también aseguró que no había recibido una advertencia formal sobre la prohibición específica de interpretar ‘AMG’ y sostuvo que personal relacionado con la organización del evento le había dado autorización para incluir el tema en su presentación.

Esta declaración contrasta con la versión sobre la existencia de un repertorio previamente aprobado y las restricciones establecidas para el espectáculo, por lo que será necesario esclarecer cuáles fueron las condiciones comunicadas al cantante y a su equipo.

¿Qué es la apología del delito y por qué afecta a los conciertos?

La apología del delito se relaciona con expresiones que pueden interpretarse como una exaltación o justificación de conductas delictivas. En el ámbito de los espectáculos musicales, el término ha sido utilizado por distintas autoridades para establecer restricciones sobre determinadas canciones.

En el caso de Gabito Ballesteros, la suspensión de su presentación se habría producido por incumplir las condiciones acordadas previamente con los organizadores y las autoridades encargadas de supervisar el evento.

Sin embargo, la interpretación de una canción señalada como apología del delito no significa automáticamente que el cantante haya cometido un delito, pues cualquier posible responsabilidad debe analizarse conforme a las disposiciones legales aplicables y las circunstancias específicas.

También existe una diferencia entre una sanción administrativa relacionada con las condiciones de un espectáculo y una detención por la presunta comisión de un delito, situaciones que no deben confundirse.

En este caso, no se ha informado oficialmente sobre alguna imputación penal contra Gabito Ballesteros derivada de la interpretación de ‘AMG’, ni se ha confirmado que el cantante haya sido puesto a disposición de una autoridad ministerial.

¿Gabito Ballesteros fue arrestado en Querétaro?

Aunque las imágenes y declaraciones del cantante generaron versiones sobre un posible arresto, hasta el momento no existe información confirmada que permita asegurar que Gabito Ballesteros haya sido detenido formalmente por las autoridades de Querétaro.

Lo que se conoce a partir del material difundido es que su concierto fue suspendido y que posteriormente denunció un operativo policial contra su equipo de trabajo, en el que presuntamente se utilizaron esposas, se retiraron armas a sus escoltas y se intentó sacar al cantante de su vehículo.

El propio artista documentó parte de la situación mediante una transmisión en vivo, pero no se ha informado si fue trasladado a instalaciones policiales, presentado ante un juez o puesto a disposición del Ministerio Público.

La situación jurídica de sus acompañantes tampoco ha sido aclarada oficialmente, por lo que se desconoce si las acciones denunciadas derivaron en sanciones, detenciones o algún otro procedimiento.

¿Qué pasará con Gabito Ballesteros tras la polémica en Querétaro?

El incidente ocurrido en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 podría generar nuevas reacciones sobre las condiciones establecidas para las presentaciones de artistas de corridos tumbados y sobre los procedimientos utilizados por las autoridades para hacer cumplir estas restricciones.

Por una parte, los organizadores y las autoridades deberán aclarar cuáles fueron las canciones autorizadas, qué advertencias recibió el cantante durante su presentación y por qué se determinó suspender definitivamente el espectáculo.

Por otra, las denuncias de Gabito Ballesteros sobre el presunto uso de gas pimienta, las esposas colocadas a integrantes de su equipo y el desarme de sus escoltas requieren información oficial para conocer las circunstancias en las que se desarrolló el operativo.

Hasta ahora, no se ha confirmado una detención formal del intérprete ni se ha dado a conocer un posicionamiento oficial que esclarezca todos los señalamientos realizados durante su transmisión en Instagram.

Lo ocurrido dejó una presentación inconclusa, una denuncia pública del cantante y una nueva controversia alrededor de las restricciones a determinadas canciones en espectáculos musicales.