La reforma ya entró en vigor y contempla hasta cinco años de prisión y multas superiores al millón de pesos, pero no establece una prohibición general para publicar memes o burlarse de los políticos

Si eres de los que comparte memes sobre el Gobierno, políticos o funcionarios públicos, seguramente te has encontrado con la polémica llamada Ley Antimemes. La reforma comenzó a generar controversia desde su discusión en el Congreso y ahora volvió a encender las redes sociales luego de entrar en vigor en México el pasado 14 de noviembre de 2026.

Aunque su nombre ha provocado preocupación entre usuarios de internet, la modificación no establece que compartir una imagen humorística o hacer una crítica política sea un delito. En realidad, incorpora sanciones para quienes utilicen elementos oficiales de instituciones públicas con fines comerciales para engañar a otras personas y cometer un ilícito.

¿Qué prohíbe realmente la llamada Ley Antimemes?

La reforma modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Uno de sus puntos principales es la incorporación del artículo 403 Bis, que contempla castigos para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con la intención de engañar sobre el origen de una comunicación, plataforma, servicio o sistema y cometer un delito.

Por ejemplo, una persona que diseñe una página que imite la imagen de una dependencia gubernamental para hacerse pasar por una institución oficial y obtener dinero mediante un fraude podría incurrir en una conducta sancionada por esta disposición. Lo mismo puede ocurrir con comunicaciones o documentos falsos que busquen aparentar que provienen de una autoridad.

La reforma ha generado un debate sobre los límites entre la protección de la identidad institucional y la libertad de expresión./Especial

¿De cuánto son las multas y cuántos años de cárcel contempla?

El artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de entre mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de la UMA de 2026, las sanciones económicas van de 117 mil 310 pesos a un millón 173 mil 100 pesos.