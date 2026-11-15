Metro CDMX cierra estación Zócalo de la Línea 2: ¿cuándo reabre y qué alternativas hay?

Los trenes de la Línea 2 continúan circulando, pero no realizan parada en la estación Zócalo./ RS

El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso. Conoce las cuatro estaciones alternativas para llegar al Centro Histórico

Quienes tengan planeado trasladarse al Centro Histórico de la Ciudad de México deberán tomar precauciones este domingo 15 de noviembre de 2026, debido a que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada por tiempo indefinido, situación que podría modificar los recorridos habituales de cientos de pasajeros.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó la medida durante la mañana de este domingo mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, donde solicitó a los usuarios considerar otras opciones para llegar a la zona del Zócalo capitalino y evitar retrasos en sus actividades.

Aunque la estación se encuentra fuera de servicio, los trenes de la Línea 2 mantienen su circulación, pero no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en Zócalo/Tenochtitlan. Esto significa que las personas que utilizan esta ruta deberán bajar en alguna de las estaciones cercanas y continuar su recorrido hacia la Plaza de la Constitución.

Por ahora, el Metro CDMX no ha dado a conocer los motivos que provocaron el cierre ni una fecha estimada para reabrir la estación. La restricción continuará vigente hasta que las autoridades emitan un nuevo aviso sobre las condiciones del servicio.

El cierre de Zócalo/Tenochtitlan modifica los recorridos de quienes visitan el Centro Histórico de CDMX./ RS

¿Qué estaciones del Metro están abiertas para llegar al Zócalo de CDMX?

Ante la suspensión del acceso a Zócalo/Tenochtitlan, el STC recomendó cuatro estaciones que pueden servir como alternativas para quienes necesitan acudir al primer cuadro de la capital. La elección dependerá del punto de partida y de las conexiones disponibles en cada línea.

Las estaciones alternativas para llegar al Centro Histórico son: Pino Suárez: cuenta con correspondencia entre las líneas 1 y 2 del Metro.

Allende: forma parte de la Línea 2 y permite acercarse a la zona del Zócalo.

San Juan de Letrán: pertenece a la Línea 8 y ofrece acceso a diferentes calles del Centro Histórico.

Bellas Artes: conecta las líneas 2 y 8, por lo que representa otra alternativa para trasladarse al centro de la ciudad.

Las autoridades recomendaron salir con anticipación y contemplar tiempo adicional para los traslados, particularmente para quienes tengan previsto visitar comercios, establecimientos o realizar actividades en los alrededores de la Plaza de la Constitución durante el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Metro CDMX mantiene cierre de Zócalo sin fecha de reapertura

La suspensión ocurre después de que, durante los primeros meses de 2026, trabajadores del Metro manifestaran su preocupación por las condiciones de mantenimiento de distintas instalaciones, particularmente en la Línea 2, donde señalaron posibles riesgos relacionados con infraestructura y trabajos en el tramo elevado.

Entre las inconformidades presentadas por integrantes del sindicato destacó la situación de los trenes que permanecían fuera de operación. De acuerdo con las cifras difundidas por los trabajadores, 84 unidades se encontraban detenidas en talleres por falta de refacciones, mientras que solamente 68 trenes estaban en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Los representantes sindicales también solicitaron revisar las condiciones estructurales de algunas instalaciones, garantizar los recursos destinados al mantenimiento y atender las fallas detectadas para evitar complicaciones en la operación del transporte público.

Sin embargo, las autoridades no han señalado que el cierre de Zócalo/Tenochtitlan esté relacionado con las denuncias de mantenimiento, por lo que hasta ahora se desconoce la causa específica de la suspensión anunciada este domingo.