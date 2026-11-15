Especialistas de la UNAM advierten que el fenómeno de El Niño podría provocar temperaturas más bajas durante el invierno y una primavera de 2027 con olas de calor, falta de lluvias e incendios forestales

La primavera de 2027 podría convertirse en una temporada complicada para varias regiones de México. La falta de lluvias, el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales forman parte de los escenarios que están bajo vigilancia de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico.

La preocupación no se limita a los meses de calor. Durante el invierno de 2026-2027 también podrían registrarse temperaturas inferiores a las habituales en distintas zonas del país, acompañadas de cambios en las precipitaciones y una mayor presencia de sistemas frontales. El comportamiento climático dependerá de la evolución del fenómeno, por lo que los científicos advierten que no todas las entidades enfrentarán las mismas condiciones.

Para conocer los posibles riesgos, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentaron un reporte técnico el 9 de noviembre de 2026. El documento recupera información de episodios anteriores y analiza las condiciones actuales del océano y la atmósfera, con el propósito de identificar qué regiones podrían experimentar las mayores afectaciones.

Uno de los datos más relevantes es que El Niño 2026-2027 alcanzó un valor de 2.0 grados Celsius en el índice RONI durante el periodo de agosto a octubre de 2026, suficiente para ubicarlo en la categoría de muy fuerte. Su evolución se compara con la de los fenómenos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, que provocaron importantes alteraciones climáticas en diferentes partes del mundo.

¿Qué efectos tendrá El Niño 2026-2027 en México durante el invierno?

La investigadora Alejandra Straffon Díaz revisó los registros meteorológicos de los tres episodios históricos de mayor intensidad para identificar las condiciones que podrían presentarse en los próximos meses. El análisis encontró que, durante aquellos inviernos, algunas regiones mexicanas registraron temperaturas medias de hasta 1.5 grados Celsius por debajo de sus valores habituales, aunque estos antecedentes no significan que el mismo comportamiento vaya a repetirse exactamente.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la evolución del fenómeno climático./ Pixabay

Los datos también revelaron diferencias importantes entre regiones. Mientras el noroeste del país presentó periodos con precipitaciones superiores al promedio, en el golfo de México se observaron más episodios de vientos fuertes asociados con los nortes y el paso de frentes fríos. Para la temporada 2026-2027, el SMN tiene previsto el ingreso de 56 frentes fríos a territorio nacional, frente a un promedio histórico de 50.

La intensidad del fenómeno continúa bajo observación internacional. En su actualización del 12 de noviembre de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad superior al 79% de que El Niño permanezca en una categoría fuerte a muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027. El organismo también calculó alrededor de un 60% de posibilidades de que alcance niveles históricos durante los periodos de octubre a diciembre de 2026 y noviembre de 2026 a enero de 2027.

Sequías y calor extremo podrían intensificarse entre abril y junio de 2027

Aunque el invierno concentra parte de la atención, los investigadores consideran que la primavera y el inicio del verano de 2027 podrían representar una etapa especialmente delicada. En los episodios históricos analizados, entre abril y junio disminuyeron las lluvias en distintas zonas del centro, sur y sureste de México, mientras aumentaban las temperaturas. Durante mayo, la Ciudad de México y Tlaxcala llegaron a registrar anomalías térmicas superiores a 1.5 grados Celsius.

El problema es que la combinación de calor y ausencia prolongada de precipitaciones puede agravar las condiciones de sequía. Si el suelo pierde humedad y las temperaturas permanecen elevadas, aumentan las posibilidades de incendios forestales, afectaciones a la agricultura y problemas relacionados con el abastecimiento de agua. Los especialistas también identifican riesgos de olas de calor más frecuentes, duraderas e intensas, así como periodos de mala calidad del aire.

México ya ha registrado condiciones de calor extraordinarias durante 2026. De acuerdo con el seguimiento del SMN, septiembre alcanzó una temperatura media nacional de 26.5 grados Celsius, la más elevada para ese mes desde que existen registros. Además, agosto presentó un déficit de precipitación cercano al 40%, mientras que la superficie nacional afectada por sequía pasó del 2.1% en junio al 12.2% al finalizar septiembre. Estas cifras describen el comportamiento climático observado y no deben atribuirse únicamente a El Niño.