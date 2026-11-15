Dos aviones chocan en el Aeropuerto de Miami: esto se sabe del accidente de UPS y Copa Airlines

Dos aviones de UPS y Copa Airlines colisionaron mientras realizaban maniobras en el Aeropuerto Internacional de Miami. / @APADICOS1

Un avión de carga y una aeronave comercial colisionaron mientras realizaban maniobras en tierra en una de las principales terminales aéreas de Estados Unidos

Un incidente aéreo encendió las alertas en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, luego de que dos aviones, pertenecientes a las compañías UPS Airlines y Copa Airlines, colisionaran durante la noche del sábado 14 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines, cuyas aeronaves tuvieron contacto mientras circulaban por las calles de rodaje del aeropuerto.

La colisión ocurrió aproximadamente a las 21:15 horas, tiempo local, en la intersección de dos calles de rodaje. Según los primeros informes, uno de los aviones se encontraba en maniobras de despegue, mientras que el otro había aterrizado.

¿Cómo ocurrió el choque entre los aviones de UPS y Copa Airlines?

La información difundida por medios estadounidenses señala que el avión de UPS se dirigía hacia Bogotá, Colombia, mientras que la aeronave de Copa Airlines había llegado procedente de Panamá.

El incidente también quedó registrado en comunicaciones del control de tráfico aéreo. En el audio, uno de los pilotos reportó que su avión había sido impactado por otra aeronave.

Posteriormente, el piloto de UPS reconoció que había avanzado demasiado durante las maniobras y que el ala de la otra aeronave había tenido contacto con su avión.

Tras el reporte, los controladores aéreos solicitaron a las tripulaciones mantener sus posiciones mientras se atendía la situación.

¿Hay personas heridas tras el choque de aviones en Miami?

Los primeros reportes sobre el accidente no confirmaban personas lesionadas. Sin embargo, información posterior de medios internacionales señaló que dos personas recibieron atención médica por heridas leves por parte de los servicios de emergencia de Miami-Dade.

De acuerdo con esos reportes, no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Por su parte, las operaciones del aeropuerto no habrían sufrido una interrupción generalizada, pues las aeronaves fueron canalizadas hacia otras calles de rodaje.