Alerta por sarampión en Estados Unidos: ¿cuántas personas han muerto en 2026?

El brote de sarampión en Estados Unidos encendió las alertas sanitarias por el aumento de contagios y fallecimientos. / iStock

Estados Unidos enfrenta un repunte de sarampión que ya supera los 5 mil casos confirmados; Pensilvania y Wisconsin reportaron dos nuevos fallecimientos

Estados Unidos registra 10 muertes relacionadas con el sarampión en lo que va de 2026, en medio de un brote que acumula más de 5 mil 400 contagios. Las autoridades sanitarias de Pensilvania y Wisconsin notificaron dos nuevos fallecimientos, lo que elevó la cifra de víctimas mortales en el país.

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El incremento de casos mantiene en alerta a las autoridades de salud, pues el país enfrenta la posibilidad de perder su condición de nación que había eliminado la transmisión endémica del sarampión.

De acuerdo con información difundida el 14 de noviembre, los nuevos fallecimientos corresponden a una persona que no estaba vacunada en Pensilvania y un menor de edad en Wisconsin.

¿En qué estados de Estados Unidos se han registrado las muertes por sarampión?

Las muertes relacionadas con el sarampión se distribuyen en tres estados. Pensilvania concentra siete fallecimientos, Wisconsin suma dos y Nueva York reporta uno.

En Pensilvania, el Departamento de Salud confirmó que una persona sin vacunar, residente del condado de Montour, murió tras dar positivo al virus. Con este caso, el estado también acumula mil 542 contagios durante 2026.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Wisconsin informaron sobre la muerte de un menor en el condado de Grant. Se trata del segundo fallecimiento relacionado con el sarampión en esa entidad durante este año.

En Nueva York también se reportó una muerte a principios de noviembre, la primera relacionada con esta enfermedad en más de tres décadas.

El brote de sarampión en Estados Unidos supera los 5 mil 400 casos confirmados. / iStock

¿Cuántos casos de sarampión se han registrado en Estados Unidos?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 5 mil 412 casos de sarampión en 47 territorios de Estados Unidos hasta el 12 de noviembre de 2026.

La cifra representa más del doble de los 2 mil 289 contagios registrados durante 2025 y constituye el mayor número de casos desde 1991, cuando el país alcanzó un pico de 9 mil 643 infecciones.

El repunte contrasta con el periodo de 2000 a 2024, cuando Estados Unidos registró un promedio de apenas 180 casos anuales.

Otro dato que preocupa a las autoridades sanitarias es que el 96% de los contagios corresponde a personas que no estaban vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.

Los casos de sarampión en Estados Unidos aumentaron durante 2026 y superaron los registros del año anterior. / iStock

¿Por qué hay diferencias en el número de muertes por sarampión?

Aunque las autoridades estatales contabilizan 10 fallecimientos relacionados con el sarampión, el recuento federal provisional de los CDC señala seis muertes durante 2026.

Esta diferencia se debe a que las cifras estatales y federales pueden actualizarse en distintos momentos y están sujetas a procesos de verificación.

Los CDC trabajan con epidemiólogos estatales para revisar los datos y establecer criterios uniformes para contabilizar los fallecimientos asociados con la enfermedad.

Estados Unidos podría perder su estatus de país libre de sarampión

El brote también representa un desafío para el reconocimiento sanitario que Estados Unidos mantiene desde el año 2000, cuando se declaró eliminada la transmisión endémica del sarampión.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene previsto informar el próximo martes sobre la situación de la enfermedad en el continente americano, después de una reunión de especialistas que analizaron los datos epidemiológicos.

La evaluación determinará si Estados Unidos conserva su estatus de país que ha eliminado el sarampión o si pierde este reconocimiento, como ocurrió con Canadá en 2025.

La situación mantiene la atención internacional debido al crecimiento de contagios y a la concentración de casos entre personas sin esquema de vacunación completo.