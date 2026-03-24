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México encabeza contagios de sarampión en América Latina y enciende alerta sanitaria

El sarampión vuelve a encender alertas sanitarias en México tras el aumento de casos./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:36 - 23 marzo 2026
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México acumula más de 14 mil casos y 35 muertes; la OPS advierte por baja vacunación y riesgo de mayor propagación

México se ha convertido en el país con mayor número de casos de sarampión en América Latina, lo que encendió alertas entre autoridades sanitarias tras el más reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta el 20 de marzo de 2026, el país acumula 14 mil 36 contagios y 35 defunciones, cifras que reflejan un incremento sostenido si se consideran también los casos registrados durante 2025. Solo en lo que va de este año, ya se han confirmado más de 7 mil 500 infecciones.

La OPS alertó por el aumento de casos y la baja en la vacunación en el país./ Pixabay

El panorama contrasta con el resto del continente. Estados Unidos se ubica en segundo lugar con poco más de 3 mil 700 casos, mientras que otros países como Guatemala, Canadá o Bolivia presentan cifras considerablemente menores.

¿Por qué aumentan los casos de sarampión en México?

Uno de los principales factores detrás del incremento es la disminución en la cobertura de vacunación. Especialistas advierten que el nivel de inmunización en México ronda el 80%, por debajo del porcentaje necesario para evitar la propagación del virus.

A esto se suma una caída reciente en la aplicación de vacunas. Entre el 16 y el 20 de marzo, se administraron poco más de un millón de dosis, lo que representa una reducción cercana al 69% en comparación con semanas anteriores, cuando se superaban los tres millones.

Este descenso ha generado preocupación, ya que facilita la transmisión del virus, especialmente en comunidades con esquemas de vacunación incompletos.

La disminución en la aplicación de vacunas ha favorecido la propagación del virus./ Pixabay

¿Qué estados concentran más contagios en 2026?

A nivel nacional, Jalisco encabeza la lista de entidades más afectadas, con 4 mil 439 casos confirmados y miles de casos probables. La mayoría de los contagios se concentran en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

Le siguen Chiapas, con más de 600 casos y una defunción, y la Ciudad de México, donde se han reportado más de 500 contagios y al menos dos muertes.

Ante este escenario, las autoridades mantienen activa la Estrategia Nacional de Vacunación, enfocada en niñas y niños, así como en personas con esquemas incompletos o sin inmunización.

La OPS advirtió que es fundamental reforzar las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica, sobre todo ante el incremento de movilidad por eventos internacionales como el Mundial de 2026.

Autoridades mantienen activa la campaña nacional de vacunación contra sarampión./ Pixabay
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