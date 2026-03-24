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Colosio Riojas pide indulto para Mario Aburto y cerrar el caso a 32 años del magnicidio

Hasta ahora, el gobierno federal no ha fijado postura sobre la solicitud./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:11 - 23 marzo 2026
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El senador solicitó a Claudia Sheinbaum otorgar el indulto al asesino confeso de su padre para dar un cierre definitivo al caso

A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el tema volvió al centro del debate público tras las declaraciones de su hijo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien planteó una salida inesperada: otorgar el indulto a Mario Aburto.

El legislador de Movimiento Ciudadano hizo este llamado durante una entrevista para Milenio, donde solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum utilizar sus facultades para conceder el perdón legal al responsable confeso del crimen ocurrido en 1994 en Tijuana.

Según explicó, su intención no es reabrir el caso ni generar confrontación política, sino dar un cierre definitivo a un episodio que, aseguró, ha sido utilizado con fines políticos durante años.

El magnicidio de 1994 sigue siendo uno de los más impactantes en el país./ RS

¿Por qué Colosio Riojas pide el indulto a Mario Aburto?

El senador consideró que el caso ha sido “manoseado” a lo largo del tiempo por distintos actores, lo que ha impedido que se cierre de manera institucional y social.

En ese sentido, propuso que el indulto podría representar una forma de concluir el capítulo, incluso sugiriendo que, de concederse, se permita a Mario Aburto salir del país.

Para Colosio Riojas, prolongar el tema no aporta soluciones a los problemas actuales del país, especialmente en materia de seguridad y justicia.

¿Puede el gobierno otorgar el indulto en este caso?

En México, la Constitución permite que la persona titular del Poder Ejecutivo conceda indultos en situaciones específicas, por lo que la presidenta tendría la facultad de analizar esta solicitud.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha emitido una postura oficial respecto a la propuesta del senador, por lo que el planteamiento se mantiene como una iniciativa personal.

El legislador plantea enfocarse en las víctimas actuales de la violencia./ RS

El asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, es considerado uno de los magnicidios más impactantes en la historia reciente del país. El entonces candidato presidencial fue atacado durante un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana.

Mario Aburto fue detenido como autor del crimen y posteriormente sentenciado, en un caso que marcó un antes y un después en la vida política nacional.

Colosio Riojas subrayó que, tras más de 30 años, ya no es posible hacer más justicia en ese caso, por lo que considera necesario enfocar la atención en las víctimas actuales de la violencia en México.

Mario Aburto fue sentenciado por el asesinato de Colosio en 1994./ AP
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