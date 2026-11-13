¿Habrá un ataque terrorista? Estados Unidos suspende todos los vuelos debido a “circunstancias extraordinarias”

Estados Unidos suspendió los despegues por una falla en las comunicaciones. / AP

La suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre encendió las alarmas y abrió una pregunta entre pasajeros y ciudadanos: ¿existe una amenaza de ataque terrorista en el país?

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses debido a circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad, luego de que una falla en las telecomunicaciones afectara a los centros de control del tráfico aéreo. Ante la preocupación generada por la medida, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que no existen indicios de que el incidente esté relacionado con un ataque malintencionado o represente una amenaza terrorista.

El funcionario explicó que se trata de una interrupción en las comunicaciones y que las autoridades trabajan para restablecer los sistemas afectados. También confirmó que todos los vuelos fueron localizados y que los pasajeros se encuentran seguros.

¿Estados Unidos enfrenta una amenaza de ataque terrorista?

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha reportado pruebas que relacionen la suspensión de vuelos con un atentado terrorista.

Markwayne Mullin señaló que no hay indicios de un ataque y que el problema identificado corresponde a una falla en las telecomunicaciones que utiliza la FAA para coordinar el tráfico aéreo.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la agencia investigan el origen de la interrupción.

Aunque la suspensión nacional generó preocupación por sus dimensiones, las autoridades no han confirmado que exista una amenaza contra los aeropuertos, los aviones o los pasajeros.

¿Por qué suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos?

La FAA tomó la decisión después de que una interrupción en las comunicaciones afectara a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo, responsables de coordinar los desplazamientos de las aeronaves entre aeropuertos.

Ante la pérdida de comunicación, la agencia ordenó mantener en tierra los vuelos que todavía no habían despegado como medida preventiva para evitar riesgos durante las operaciones.

Los vuelos internacionales que tenían como destino Estados Unidos serían atendidos de manera individual, mientras que los aviones que ya estaban en el aire podrían continuar sus operaciones y aterrizar.

La FAA investiga la interrupción que afectó al tráfico aéreo. / AP

¿La suspensión de vuelos recuerda a los atentados del 11 de septiembre?

La decisión también recordó uno de los episodios más graves de la historia de la aviación estadounidense: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, las autoridades ordenaron cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos y detener las operaciones comerciales.

Sin embargo, el escenario de este viernes 13 de noviembre de 2026 es distinto: hasta ahora, las autoridades atribuyen la interrupción a un problema de telecomunicaciones y aseguran que no existen indicios de un ataque.

¿Cuándo volverán a operar los vuelos en Estados Unidos?