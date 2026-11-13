VIDEO: Garbage ya está en México: así fue su encuentro con Clara Brugada antes del concierto

La banda fue recibida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México antes de su presentación gratuita del sábado 14 de noviembre

La banda de rock alternativo Garbage ya se encuentra en México para ofrecer uno de los conciertos gratuitos más esperados del mes en la Ciudad de México. Como parte de las actividades previas a su presentación, Shirley Manson y sus compañeros sostuvieron un encuentro con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien les dio la bienvenida y aprovechó la ocasión para invitar a los habitantes de la capital a disfrutar del espectáculo que se realizará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Zócalo.

Durante la reunión, la mandataria destacó la trayectoria musical de la agrupación y reconoció especialmente a Shirley Manson, vocalista de Garbage, por su estilo interpretativo y por los mensajes relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad que han acompañado su carrera. El encuentro también permitió conocer las primeras impresiones de la cantante sobre su visita a México, donde agradeció la invitación para presentarse en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La presentación de Garbage está programada para comenzar a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, con acceso completamente gratuito y una propuesta musical dirigida a públicos de distintas generaciones. Entre las canciones que los asistentes esperan escuchar se encuentran “Stupid Girl” y “Only Happy When It Rains”, dos de los temas más reconocidos de la banda, que además contará con la participación especial de Pau Villarreal, integrante del grupo mexicano The Warning.

Shirley Manson agradeció la invitación para presentarse en México / Gina Sánchez

¿Cómo fue el encuentro de Garbage con Clara Brugada en CDMX?

La reunión entre los integrantes de Garbage y Clara Brugada se desarrolló en un ambiente de bienvenida y durante su intervención, la jefa de Gobierno destacó la importancia de que la ciudad continúe ofreciendo espectáculos musicales gratuitos en espacios públicos, además de reconocer la influencia de la banda dentro del rock internacional.

Brugada dirigió unas palabras especialmente a Shirley Manson, a quien describió como una artista cuya voz representa fuerza y rebeldía, además de una postura comprometida con causas sociales. La mandataria también resaltó que el Zócalo es un lugar abierto para la ciudadanía, donde los conciertos pueden disfrutarse sin necesidad de adquirir un boleto.

"Bueno, pues le estamos dando la bienvenida a el grupo Garbage, en especial a Shirley, por esa voz extraordinaria, potente, que habla de rebeldía, de defensa de los derechos, de la mujer, de la diversidad, y le damos la bienvenida a esta gran ciudad, donde el Zócalo no tiene boleto, tiene pueblo. Por eso, el día de mañana, invocamos a la ciudadanía a que pueda venir a este gran evento, es a las ocho de la noche, esta banda va a tocar con todo su corazón para la Ciudad de México, así que, bienvenidas y bienvenidos, un aplauso a Garbage".

Garbage se reunió con Clara Brugada antes de su concierto en el Zócalo / Gina Sánchez

¿Qué dijo Shirley Manson sobre su concierto en el Zócalo?

Durante el encuentro con las autoridades capitalinas, Shirley Manson tomó la palabra para agradecer la recepción que recibió la agrupación en México y expresar su entusiasmo por el concierto gratuito que ofrecerán este sábado.

La vocalista, reconocida por su presencia escénica y por encabezar una de las bandas más representativas del rock alternativo de los años 90, dirigió un breve mensaje a los mexicanos y a las autoridades que hicieron posible la presentación.

"Estamos muy agradecidos por este honor. Hemos venido a México desde 1996, fueron el primer país, fuera de nuestro país natal que abrazo a Garbage, por eso son una parte especial de la historia de nuestra banda, estamos muy agraedecidos con los mexicanos, con el gobierno por invitarnos y por el show de mañana, esperemos que les guste".

El mensaje fue compartido durante la bienvenida oficial y dejó ver el entusiasmo de Garbage por presentarse ante el público mexicano, que tendrá la oportunidad de escuchar en vivo algunos de los temas más conocidos de la agrupación.

Después de las palabras que ofrecieron, la cantante de Garbage empezó a acariciar al perro de Clara Brugada y quedó contenta con el recibimiento que les dieron.

Shirley Manson quedó encantada con la mascota de Clara Brugada / Gina Sánchez

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratis de Garbage en el Zócalo?

El concierto de Garbage en la Ciudad de México se realizará este sábado 14 de noviembre de 2026, en la Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

La presentación está programada para iniciar a las 20:00 horas y, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, la entrada será completamente gratuita, por lo que los asistentes no tendrán que comprar boletos para disfrutar del espectáculo.