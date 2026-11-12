Garbage en el Zócalo CDMX: horario, accesos y todo sobre su concierto GRATIS

Garbage llegará al Zócalo de la CDMX este sábado 14 de noviembre con un concierto gratuito para sus seguidores. / FB: Garbage

Garbage llegará al Centro Histórico este sábado 14 de noviembre con un espectáculo gratuito

La banda estadounidense Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 14 de noviembre de 2026. La presentación, encabezada por Shirley Manson, reunirá a miles de fanáticos del rock alternativo en la Plaza de la Constitución.

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El espectáculo contará con una participación musical previa y una colaboración especial con integrantes de The Warning, por lo que se espera una jornada con varias horas de música en el Centro Histórico.

El concierto de Garbage tendrá entrada libre y contará con una presentación musical previa en el corazón de la Ciudad de México. / FB: Garbage

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo?

El concierto de Garbage está programado para el sábado 14 de noviembre a las 20:30 horas, de acuerdo con la información más reciente sobre el programa del evento. Los horarios anunciados son: 14:00 horas: apertura de accesos peatonales.

18:30 horas: presentación de MUÑEKI77A, cantante argentina que abrirá el espectáculo.

20:30 horas: presentación de Garbage. Cabe señalar que el cartel inicial difundido para el evento indicaba las 20:00 horas como horario del concierto; sin embargo, la información más reciente señala que Shirley Manson y su banda subirán al escenario a las 20:30 horas.

¿Cómo entrar al concierto de Garbage en el Zócalo?

El espectáculo será de entrada libre, por lo que no será necesario comprar boletos ni realizar un registro previo para ingresar a la Plaza de la Constitución. Las autoridades contemplan cinco puntos de acceso peatonal: Corredor Francisco I. Madero.

Calle 5 de Mayo.

Calle 16 de Septiembre.

Avenida 20 de Noviembre.

Calle Pino Suárez. Los accesos comenzarán a operar desde las 14:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación, ya que el ingreso podría restringirse cuando se alcance la capacidad máxima del Zócalo.

El concierto gratuito de Garbage forma parte de la agenda musical de noviembre en la Ciudad de México. / FB: Garbage

¿Qué canciones podría tocar Garbage en el Zócalo?