El rapero estadounidense volverá a la Ciudad de México el 19 de marzo después de sus presentaciones en la Plaza de Toros

Kanye West regresa a México en 2027. El rapero estadounidense, conocido artísticamente como Ye, anunció una nueva presentación en la Ciudad de México para el viernes 19 de marzo de 2027, esta vez en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, uno de los recintos más importantes para espectáculos masivos en el país.

La noticia fue difundida este martes 3 de noviembre a través de la cuenta vinculada a sus espectáculos de estadio, @yestadium. Además, la fecha ya aparece en el sitio de su gira, lo que confirma que el concierto forma parte de sus próximos compromisos musicales.

El anuncio llega menos de 14 meses después de que el intérprete de Stronger y Heartless ofreciera dos conciertos en la capital mexicana, realizados el 30 y 31 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México. Aquellas presentaciones marcaron su reencuentro con el público nacional después de más de 17 años sin ofrecer un espectáculo en el país.

Kanye West anunció su regreso a México para el 19 de marzo de 2027 / Redes Sociales

Ahora, Ye prepara un concierto en un recinto de mayor capacidad, lo que ha despertado nuevas expectativas entre sus seguidores. Aunque ya se conoce la fecha y el lugar, todavía quedan detalles por anunciar, principalmente los precios de los boletos, las secciones disponibles y el calendario de preventa.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kanye West en México 2027?

La nueva presentación de Kanye West está programada para el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte, ubicado en la zona de Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México.

El inmueble, históricamente conocido como Estadio Azteca, será el escenario del regreso del rapero, quien durante sus últimas actuaciones ha apostado por producciones de gran formato, efectos visuales y montajes que buscan ofrecer una experiencia distinta a los conciertos tradicionales.

El Estadio Banorte será la sede del nuevo concierto de Ye en la Ciudad de México / Redes Sociales

Por ahora, solamente se ha anunciado una fecha para México, sin que exista confirmación de una segunda presentación o de la hora en que comenzará el espectáculo. El prerregistro ya está disponible. La presentación aparece en el calendario de la gira de Ye, junto con otros conciertos programados en Estados Unidos durante noviembre de 2026.

¿Dónde registrarse para comprar boletos de Kanye West en CDMX?

Una de las principales novedades del anuncio es que ya se encuentra habilitado un prerregistro para los seguidores interesados en asistir al concierto. La plataforma Ye Mexico City permite proporcionar datos de contacto para recibir información relacionada con el acceso anticipado a los boletos y las próximas etapas de venta.

Este sitio también fue utilizado durante la organización de las presentaciones que Kanye West ofreció en enero de 2026, cuando los interesados pudieron registrarse para conocer detalles sobre la adquisición de entradas.

Los seguidores ya pueden realizar el prerregistro para recibir información sobre los boletos / Redes Sociales

¿Cuánto costarán los boletos para Kanye West en el Estadio Banorte?

Aunque la fecha del concierto ya fue anunciada, los precios de los boletos para Kanye West en México 2027 todavía no han sido revelados.