El cantante español confirmó que prepara un espectáculo especial para sus seguidores mexicanos, quienes podrán elegir algunas de las canciones que formarán parte del repertorio

Rels B tiene planes de volver a México y esta vez quiere ofrecer un concierto de dos horas y media en la CDMX. El cantante español dio la noticia a través de sus redes sociales, donde adelantó que prepara un espectáculo similar al que realizó en Madrid. Sin embargo, sus seguidores todavía tendrán que esperar para conocer la fecha, el recinto y los detalles de la venta de boletos.

El artista, originario de Mallorca, España, tiene una relación cercana con el público mexicano, que se ha convertido en uno de los más importantes de su carrera. De acuerdo con las estadísticas que compartió en Instagram, México ocupa el segundo lugar entre los países donde tiene más seguidores, solo por debajo de España, algo que tomó en cuenta para planear su próxima presentación.

Rels B pide ayuda a sus fans para preparar su concierto en México

Una de las sorpresas del anuncio fue que el intérprete decidió consultar a sus seguidores sobre las canciones que les gustaría escuchar durante el espectáculo. A través de Instagram recibió propuestas para armar un repertorio que incluya temas de distintas etapas de su carrera, aunque hasta ahora no ha publicado una lista definitiva de las canciones que interpretará.

Para dar a conocer sus planes, el cantante escribió en su cuenta oficial: “Tenía esa espinita de repetir lo de Madrid en mi ciudad número 1, se viene show de 2 h 30 min en la CDMX”. La publicación provocó reacciones de sus seguidores, quienes comenzaron a pedir fechas y a compartir los temas que esperan escuchar en el concierto.

Entre las canciones más conocidas de Rels B se encuentran “TU VAS SIN (fav)”, “A Mi”, “lo que hay x aquí” y “cómo dormiste”, que han acumulado millones de reproducciones en Spotify. El músico también cuenta con material reciente, como su álbum ** fill de la mar **, lanzado el 15 de septiembre de 2026, cuyas canciones podrían incorporarse al espectáculo.

Rels B pidió a sus seguidores elegir las canciones que les gustaría escuchar en su presentación./ RS

¿Cuándo será el concierto de Rels B en CDMX y dónde comprar boletos?

Aunque Rels B ya anunció su intención de presentarse nuevamente en la capital mexicana, todavía no ha revelado cuándo se realizará el concierto ni qué recinto elegirá. Tampoco existe información oficial sobre precios, preventas o la empresa encargada de vender las entradas, por lo que los fans deberán estar pendientes de sus redes sociales.

El cantante ya conoce lo que significa llenar escenarios mexicanos. En septiembre de 2025 ofreció seis conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes, además de presentarse en ciudades como Tijuana, Mérida, Guadalajara y Monterrey. Su trayectoria también lo ha llevado a escenarios de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países de Sudamérica.