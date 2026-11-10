El cantante colombiano se presentará el 21 y 22 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes./ IG

El cantante colombiano abrió un nuevo concierto en el Palacio de los Deportes para mayo de 2027. Conoce las fechas, horarios y cuánto cuestan los boletos para ver al Ferxxo

os boletos para ver a Feid en la Ciudad de México durante 2027 tienen precios que van de los mil 512.75 hasta los 4 mil 154 pesos, dependiendo de la zona seleccionada. Ante la gran demanda de entradas, el cantante colombiano sumó una presentación en el Palacio de los Deportes, por lo que sus seguidores tendrán otra oportunidad de disfrutar en vivo de los éxitos que forman parte de su gira FERXXO – The Green Star Tour 2027.

Para quienes no alcanzaron entradas durante la primera etapa, la venta general comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Los accesos podrán adquirirse mediante Ticketmaster, donde los interesados deberán elegir la fecha y localidad de su preferencia, siempre sujetos a la disponibilidad de boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos para Feid en CDMX 2027?

Los precios anunciados para el Palacio de los Deportes contemplan distintas zonas. El Nivel A tiene un costo de 4 mil 154 pesos, mientras que el Nivel C se ofrece en 4 mil 17.50 pesos. Estas localidades representan las opciones de mayor precio entre las categorías reportadas para los conciertos del intérprete colombiano.

También existen alternativas más accesibles, como el Nivel D, con entradas de 2 mil 281.50 pesos, y el Nivel E, cuyo precio es de mil 512.75 pesos. Todas las cantidades incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster. Además, los clientes con tarjetas de crédito Banamex podrán acceder a una promoción de tres meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos, de acuerdo con las condiciones de la institución bancaria.

La venta general de boletos comenzará el jueves 12 de noviembre a través de Ticketmaster./ AP

Feid agota su primera fecha y abre otra noche en el Palacio de los Deportes

La respuesta de los seguidores del Ferxxo provocó que las entradas para el espectáculo del viernes 21 de mayo de 2027 se agotaran, por lo que este martes 10 de noviembre se confirmó una segunda presentación para el sábado 22 de mayo. De esta manera, el artista ofrecerá dos conciertos consecutivos en la capital del país, ambos programados para comenzar a las 20:00 horas.

La nueva fecha también contó con una etapa de venta anticipada. La Preventa Banamex para el concierto del 22 de mayo arrancó este martes 10 de noviembre a las 12:20 horas, permitiendo que los tarjetahabientes interesados buscaran sus entradas antes de la apertura de la venta general.

El regreso del cantante forma parte de FERXXO – The Green Star Tour 2027, una gira internacional que contempla distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Antes de sus conciertos en la capital, Feid tiene programada una presentación el 5 de mayo en la Arena Monterrey y otra el 13 de mayo en la Arena VFG de Guadalajara.