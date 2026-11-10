La Ley Federal del Trabajo establece un pago mínimo de 15 días de salario, aunque algunos trabajadores recibirán hasta 40 días

Con la llegada de noviembre, miles de trabajadores en México comienzan a hacer cuentas para saber cuánto dinero recibirán de aguinaldo en diciembre de 2026. Aunque esta prestación se entrega cada año, no todos conocen la cantidad que les corresponde según su salario mensual, especialmente quienes ganan entre 8 mil y 15 mil pesos o no han cumplido un año completo en su empleo.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados del sector privado tienen derecho a recibir como mínimo 15 días de salario por concepto de aguinaldo, siempre que hayan trabajado durante todo el año. Para conocer el monto, únicamente se necesita dividir el sueldo mensual entre 30 y multiplicar el resultado por 15. Esta operación permite calcular la cantidad mínima antes de posibles retenciones de impuestos.

¿Cuánto recibirás de aguinaldo si ganas 8 mil, 10 mil o 15 mil pesos?

Si una persona percibe 8 mil pesos mensuales, su salario diario equivale aproximadamente a 266.67 pesos, por lo que le corresponderían 4 mil pesos de aguinaldo al completar el año laboral. Sin embargo, este es un ejemplo matemático, ya que el salario mínimo general vigente en 2026 es de 315.04 pesos diarios y un sueldo de 8 mil pesos mensuales estaría por debajo de ese mínimo para una jornada ordinaria completa.

En el caso de quienes tienen un ingreso de 10 mil pesos al mes, el cálculo da como resultado un salario diario de 333.33 pesos. Al multiplicarlo por los 15 días establecidos en la legislación, el aguinaldo mínimo sería de 5 mil pesos. Esta cantidad podría aumentar si la empresa ofrece una prestación superior a la obligatoria, de acuerdo con el contrato individual o colectivo de trabajo.

Para los empleados que perciben 15 mil pesos mensuales, el salario diario corresponde a 500 pesos, lo que representa un aguinaldo mínimo de 7 mil 500 pesos. Es importante recordar que estas cantidades consideran un año completo de servicios y un sueldo fijo, por lo que el resultado será diferente si existen condiciones laborales particulares o si el trabajador ingresó durante 2026.

Quienes comenzaron a trabajar después del 1 de enero también tienen derecho a recibir esta prestación, aunque el monto será proporcional al tiempo laborado. Para calcularlo, primero se obtiene el aguinaldo anual, después se divide entre 365 y finalmente se multiplica por los días trabajados. Este derecho también aplica para quienes renunciaron o fueron despedidos, por lo que la empresa debe incluir la parte correspondiente dentro del finiquito.

Quienes ganan 15 mil pesos al mes tienen derecho a un aguinaldo mínimo de 7 mil 500 pesos./ Piabay

Fecha límite para el pago del aguinaldo 2026 en México

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año, por lo que las empresas deben cumplir con esta obligación dentro del plazo legal. El pago puede realizarse de manera anticipada, incluso durante noviembre, pero no puede sustituirse por despensas, vales, mercancías u otros productos, ya que debe entregarse en dinero.

Si el patrón no deposita el aguinaldo o entrega una cantidad inferior a la establecida, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir orientación gratuita y solicitar el cumplimiento de sus derechos laborales.