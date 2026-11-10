México forma parte del Anillo de Fuego, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta./ IA

Una serie de temblores de magnitud superior a 5.0 encendió las dudas sobre la actividad sísmica en el Pacífico. Especialistas explican si México podría verse afectado

La reciente actividad del Anillo de Fuego del Pacífico ha despertado preocupación por la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en México, luego de que se reportaran más de 20 movimientos sísmicos en diferentes países durante una semana. Aunque los temblores ocurrieron en regiones que comparten características geológicas con el territorio mexicano, los registros no significan que esté por producirse un nuevo movimiento de gran intensidad en el país.

Entre el 3 y el 10 de noviembre de 2026, un recuento difundido por AlertaNews24 identificó sismos en Japón, Indonesia, Perú, Fiji, Tonga y las Islas Salomón, donde se presentó uno de los eventos más fuertes. La cifra corresponde al seguimiento de los movimientos reportados durante ese periodo y no a un conteo oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), por lo que el número puede cambiar dependiendo de la magnitud y las zonas consideradas.

¿México corre peligro por los más de 20 sismos en el Anillo de Fuego?

No existe evidencia de que los terremotos registrados en otras regiones del Pacífico anuncien un sismo de gran magnitud en México. El USGS explica que actualmente no es posible anticipar con exactitud la fecha, ubicación y magnitud de un terremoto, incluso cuando se observa una mayor cantidad de movimientos en determinadas zonas del planeta.

Sin embargo, México sí mantiene una actividad sísmica constante debido a su ubicación geográfica. En el territorio interactúan las placas tectónicas de Cocos, Rivera, Pacífico, Norteamérica y Caribe, cuyos desplazamientos generan movimientos de distintas magnitudes. Los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se encuentran entre las regiones con mayor actividad, principalmente por el proceso de subducción de las placas oceánicas.

Los especialistas explican que el Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que concentra numerosos terremotos y volcanes activos, debido a los límites entre placas tectónicas. Aunque Japón, Indonesia y México forman parte de este cinturón, los movimientos registrados en un extremo no permiten establecer que otro país experimentará un terremoto como consecuencia de ellos.

La intensa actividad sísmica en el Pacífico genera dudas sobre el riesgo de un terremoto en México./ Pixabay

Un terremoto de magnitud 6.4 destaca entre los movimientos recientes

Uno de los eventos más importantes del periodo ocurrió el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando un sismo de magnitud 6.4 sacudió una zona cercana a las Islas Salomón. El USGS ubicó el epicentro a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Lata, con una profundidad de 17 kilómetros. El movimiento se registró exactamente a las 03:34:59 horas, tiempo universal coordinado (UTC), y sus datos fueron revisados por el organismo estadounidense.

Durante la misma semana también se reportaron temblores superiores a magnitud 5.0 en diferentes puntos del Pacífico, incluidos Japón y Fiji. Esta actividad refleja los constantes movimientos de las placas tectónicas que rodean el océano, aunque la acumulación de sismos en varios países no constituye una señal científica de que se aproxima un terremoto de mayores dimensiones.