Black Friday llega en los últimos días de noviembre justo un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, conoce todas las ofertas de fin año

Noviembre tiene tres de las temporadas de descuentos más importantes para los consumidores en México: El Fin Irresistible, El Buen Fin y Black Friday. Aunque las tres campañas ofrecen promociones en productos de distintas categorías, tienen fechas, establecimientos y condiciones diferentes.

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Las principales características de estos descuentos es que El Fin Irresistible de Walmart ya está vigente y terminará el 18 de noviembre; El Buen Fin tendrá lugar este mismo mes de noviembre, mientras que Black Friday será hacia el final de noviembre de 2026.

para las personas que planean comprar electrodomésticos, pantallas, celulares, ropa o regalos de fin de año, conocer las diferencias entre estos eventos puede ayudarte a elegir el momento y el establecimiento que más te convengan.

Conocer las diferencias entre estos eventos puede ayudarte a elegir el momento y el establecimiento que más te convengan./especial

¿Cuándo será El Fin Irresistible, El Buen Fin y Black Friday?

El Buen Fin: Se llevara cabo del 13 al 17 de noviembre . Se trata de una campaña comercial organizada en México en la que participan establecimientos registrados . Ofrece descuentos, promociones y compras a meses sin intereses . Así mismo, quienes compren con tarjetas de crédito o débito de bancos participantes en comercios registrados pueden participar en e l sorteo del SAT , siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El Fin Irresistible: Se realizarrá del 5 al 18 de noviembre. Es la campaña de promociones de Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club. Incluye ofertas en productos de tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar y despensa, entre otras categorías. También integra opciones de financiamiento y meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones de cada promoción. Black Friday: Se celebrará el viernes 27 de noviembre. Es una jornada de descuentos originada en Estados Unidos que se ha extendido a otros países y que también tiene presencia en México, principalmente mediante tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico. Durante esta fecha pueden encontrarse promociones en tecnología, ropa, accesorios y otros productos de marcas nacionales e internacionales.

Fechas para los descuentos en México./especial

¿Cuál es mejor?

El Buen Fin puede ser una buena opción para quienes buscan comprar en comercios mexicanos participantes y aprovechar promociones bancarias o la posibilidad de participar en el sorteo del SAT.

El Fin Irresistible puede convenir a quienes planean comprar en Walmart, Bodega Aurrera o Sam’s Club, especialmente productos para el hogar, tecnología y despensa.

Black Friday ofrece otra oportunidad para comparar promociones de tiendas y plataformas nacionales e internacionales, aunque es importante revisar los costos de envío, posibles cargos de importación y condiciones de devolución.

Antes de comprar: compara el precio del producto en diferentes establecimientos, revisa si el descuento es real y verifica las condiciones de los meses sin intereses. No necesariamente una campaña da mejores descuentos que las otras: depende del artículo, la tienda y la promoción disponible. En tanto El Fin Irresistible y El Buen Fin coincidirán durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre. Por otra, Black Friday llegará al cierre del mes, con promociones en tiendas y plataformas que decidan sumarse a la temporada.

El Buen Fin coincidirán durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre./especial

¿Qué tiendas tendrán El Fin Irresistible?

El Fin Irresistible es una campaña comercial de Walmart de México y Centroamérica. En su edición de 2026 estará vigente del 5 al 18 de noviembre en tiendas físicas, clubes y plataformas digitales de la compañía. Entre los establecimientos y canales que forman son por campañas que se encuentran: Walmart.

Bodega Aurrera.

Sam’s Club.

Walmart.com.mx y sus aplicaciones.

Plataformas digitales de Bodega Aurrera y Sam’s Club.